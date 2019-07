Hai thuyền viên bị Bắc Triều Tiên bắt giữ đã trở về an toàn

Bắc Triều Tiên thả tàu và 17 thuyền viên

Bắc Triều Tiên đã trả tự do cho tàu đánh cá của Nga và các thuyền viên, bao gồm hai công dân Hàn Quốc. Như vậy, 17 thuyền viên đã trở về an toàn sau 11 ngày bị bắt giữ. Việc miền Bắc sớm trả tự do cho các thuyền viên chứng tỏ quan hệ mật thiết giữa Bắc Triều Tiên và Nga trong thời gian gần đây. Rời cảng Sokcho, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc vào ngày 16/7, trên đường đến cảng Zarubino của Nga, chiếc tàu "Xiang Hai Lin 8" trọng tải 300 tấn chuyên bắt cua tuyết đỏ, đã bị bắt giữ khi đang trôi dạt do lỗi động cơ trên hải phận ở phía Đông của Bắc Triều Tiên ngày 17/7. Được biết, tàu này được lai dắt về phía cảng Wonsan, tỉnh Gangwon và bị cơ quan chức năng của miền Bắc điều tra. Hai thuyền viên người Hàn Quốc đã lên tàu này với tư cách là người hướng dẫn đánh bắt và giám sát viên. Họ đã được cơ quan chức năng Bắc Triều Tiên điều tra cùng các thuyền viên Nga, lưu trú trong một khách sạn ở thành phố Wonsan.





Sự tương phản giữa quan hệ liên Triều và quan hệ Nga-Triều

Ngày 18/7, nhận được thông tin về vụ việc trên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã gửi công văn về vấn đề này qua Văn phòng liên lạc chung liên Triều tại khu công nghiệp Gaesung. Mặc dù đã nhiều lần yêu cầu phía miền Bắc hồi đáp, nhưng miền Nam vẫn không nhận được một phản hồi nào. Thậm chí, Bình Nhưỡng không hề đưa ra thông báo khi thả "Xiang Hai Lin 8" vào chiều 28/7. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đã bàn thảo sâu sắc về vấn đề trả tự do cho tàu đánh cá với Nga. Do đó, Hàn Quốc chỉ nắm bắt được tình hình thông qua kênh ngoại giao với Nga. Nguyên nhân khiến Bình Nhưỡng sớm ra quyết định cho tàu và các thuyền viên Nga và Hàn Quốc hồi hương một cách dễ dàng, dường như liên quan mật thiết về quan hệ Triều-Nga ngày càng tăng, sau khi hai nước tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng 4 năm nay. Tàu bị bắt giữ mang quốc tịch Nga nên việc phóng thích đã được giải quyết một cách suôn sẻ sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết. Bộ Thống nhất Hàn Quốc một mặt cho rằng việc miền Bắc trả tự do cho các thuyền viên theo tinh thần nhân đạo, mặt khác nhận định đây là việc riêng biệt không liên quan tới tình hình quan hệ liên Triều. Trên thực tế, mối quan hệ liên Triều vẫn chưa thoát khỏi được tình trạng bế tắc. Bình Nhưỡng từ chối nhận viện trợ 50.000 tấn gạo, tuyên bố việc nước này phóng tên lửa là nhằm gửi thông điệp “cảnh báo” cho miền Nam. Như vậy, Bắc Triều Tiên đã quy kết việc bắt giữ tàu Nga thâm nhập trái phép hải phận của mình là vấn đề giữa Bình Nhưỡng và Mát-xcơ-va, chứ không phải vấn đề với Seoul, không để vấn đề phức tạp thêm nữa.





Kỳ vọng việc miền Bắc trả tự do cho công dân Hàn Quốc ảnh hưởng tích cực đến quan hệ liên Triều

Đây là lần đầu tiên công dân Hàn lên tàu nước ngoài và bị Bắc Triều Tiên bắt giữ. Trong 10 năm gần đây, đã có hai trường hợp tàu mang quốc tịch Hàn Quốc đi vào vùng biển của Bắc Triều Tiên và bị bắt giữ. Trường hợp thứ nhất là tàu Daeseung được thả sau 31 ngày kể từ khi bị giam giữ vào tháng 8 năm 2010 và trường hợp thứ hai là tàu Heungjin đã được trở về sau 7 ngày bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2017. Trước đây, việc Bắc Triều Tiên thả tàu Hàn Quốc đã là một cơ hội để hai bên nối lại đối thoại. Tuy nhiên, lần này, miền Bắc chỉ bàn thảo vấn đề với Nga và tỏ thái độ “thờ ơ” với miền Nam. Như vậy, việc Bắc Triều Tiên trả tự do cho tàu không có nhiều khả năng ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ hai miền Nam-Bắc. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, Hàn Quốc đã ra quyết định sớm thả tàu đánh cá nhỏ chở ba thuyền viên người Bắc Triều Tiên bất ngờ vượt biên sang Hàn Quốc. Nếu tiếp tục có các động thái thiện chí như vậy thì biết đâu quan hệ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đang bị bế tắc sẽ được cải thiện trong tương lai.