Bio Synectics – doanh nghiệp đi đầu về áp dụng công nghệ nano trong dược mỹ phẩm

Phát triển y học mới dựa trên công nghệ nano độc quyền





Nhiều thành phần hoạt tính, thành phần chính của các dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, rất khó hòa tan. 40% các loại thuốc trên thị trường và hơn 90% các loại thuốc mới đang trong giai đoạn phát triển được cho là có độ hòa tan kém trong nước. Tân dược và thực phẩm có độ hòa tan kém sẽ khó hấp thụ vào cơ thể, làm giảm hiệu quả và có thể gây hại cho cơ thể. Để hấp thụ tốt hơn, phải tăng liều lượng hoặc sử dụng một lượng lớn chất hòa tan, nhưng sẽ làm tăng kích thước của thuốc, đồng thời làm tăng độc tính.

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Bio Synectics, doanh nghiệp nhận Giải thưởng do Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc trao tặng tại Triển lãm nano Hàn Quốc năm nay cho công nghệ xử lý nano giúp cải thiện khả năng hòa tan của phân tử trong nước. Phó Giám đốc Lee Ju-hwan giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm đáng hoan nghênh này.





Hệ thống dẫn thuốc hiệu năng cao của Bio Synectics giúp đảm bảo hiệu quả sử dụng tốt hơn, tăng sự thuận tiện cho bệnh nhân, đồng thời giảm tác dụng phụ của thuốc. Điểm đáng chú ý là công ty chúng tôi đã áp dụng một công nghệ nano hoàn toàn mới, khác với công nghệ thông thường. Chúng tôi đã đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ mới này tại Hàn Quốc và nhiều nước khác. Công việc chính của chúng tôi là phát triển hệ thống dẫn thuốc qua sự hợp tác với các công ty dược phẩm, xây dựng các đường dẫn thuốc riêng cho các loại thuốc điều chế theo định dạng mới và đăng ký bản quyền các loại thuốc mới trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi cũng chế tạo các nguyên liệu cho thực phẩm chức năng và mỹ phẩm bằng vật liệu nano có giá trị gia tăng cao.





Phát triển công nghệ nano của riêng mình với tên gọi NUFS





Từng phụ trách mảng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe tại một doanh nghiệp liên doanh sinh học trong nước, Giám đốc Kim Kab-sig nhận định rằng có thể tạo ra một hệ thống dẫn thuốc mới sử dụng công nghệ nano. Nếu kích thước của các hạt thuốc có thể được kiểm soát ở phạm vi nano, chúng có thể được hấp thụ vào cơ thể một cách hiệu quả, dễ dàng. Ông Kim đã tự tin về những lợi ích tiềm năng của công nghệ nano và thành lập công ty của riêng mình vào năm 2004. Công ty triển khai một mô hình kinh doanh mới về phát triển công nghệ dẫn thuốc dựa trên nền tảng nano, bao gồm tạo ra các định dạng mới của thuốc và chuyển giao công nghệ cho các công ty dược phẩm trong và ngoài nước. Phó Giám đốc Lee Ju-hwan chia sẻ.





Ngay từ khi thành lập công ty vào năm 2004, ngành công nghiệp tân dược đã nhận thức được giá trị của công nghệ dẫn thuốc nano, và nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu đã nỗ lực phát triển công nghệ liên quan. Tuy nhiên, có rất ít kỹ thuật chứng tỏ được hiệu quả thương mại, ngoại trừ kỹ thuật nghiền ướt. Trong quá trình sản xuất, nguyên liệu thô được phân tách thành các hạt mịn thông qua quá trình ma sát với các vật liệu nghiền trong nước. So với nghiền ướt, công nghệ của chúng tôi trải qua quá trình là hòa tan một hoạt chất trong dung môi, sau đó dung môi được loại bỏ để thu về các hạt mịn. Tuy nhiên, trong quá trình loại bỏ dung môi, các hạt mịn có xu hướng vón lại tạo thành các hạt thô. Để khắc phục nhược điểm này, Bio Synectics đã phát triển công nghệ phân tử hóa nano sử dụng các dòng chất béo (Nanoparticulation using Fat and Supercritical Fluids – NUFS). Công nghệ mới sử dụng các hạt chất béo rắn làm dung môi cùng với chất lưu siêu tới hạn (dạng vật chất tồn tại trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao hơn điểm tới hạn, vừa dạng lỏng vừa dạng khí (supercritical fluid – SCF)) của ô-xít các-bon, để tạo ra các phân tử nano một cách hiệu quả hơn. Phương pháp này không đòi hỏi một quá trình loại bỏ nước phức tạp và cũng cần lo lắng về hiện tượng ô nhiễm vật chất nghiền như của phương pháp nghiền ướt. Kỹ thuật này có thể được sử dụng cho các hệ thống dẫn thuốc khác nhau như tiêm, xịt hay uống.





7 phương thức ứng dụng công nghệ nano NUFS





Chỉ hai năm sau khi thành lập, công ty đã có thể phát triển công nghệ nano đáng chú ý tên là NUFS. Công nghệ này giúp giải quyết vấn đề kém hòa tan của các loại thuốc hiện có trên thị trường và các nguyên liệu mới, đồng thời giảm kích thước của thuốc. Theo thống kê ở Mỹ, 40% dân số được cho là gặp khó khăn trong việc nuốt thuốc viên hay viên nang. Công nghệ nano độc đáo của Bio Synectics có thể là chìa khóa giải quyết vấn đề mà ngành dược phẩm đang đối mặt. Ông Lee Ju-hwan chia sẻ thêm.





Cho đến nay, chúng tôi đã chuyển giao công nghệ hệ thống dẫn thuốc với ba loại thuốc cho một công ty trong nước, đồng thời nghiên cứu phát triển 4 loại thuốc biến đổi và hai trong số đó đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Chúng tôi hy vọng rằng BS-104, một loại thuốc trị ung thư mới, sẽ giúp giảm thiểu việc điều trị với hàng tá viên thuốc, đồng thời hạn chế biến đổi sinh khả dụng (bioavailability – BA, tốc độ và mức độ hấp thu dược chất từ một chế phẩm bào chế) do ảnh hưởng của thức ăn. Thuốc BS-105 là loại thuốc chống nấm cho các bệnh nhân nguy kịch, như bệnh nhân ung thư. Hiện đang có nhiều dược phẩm tương tự trên thị trường, nhưng kích thước quá lớn khiến người bệnh cảm thấy không dễ chịu chút nào. Do đó, chúng tôi phát triển BS-105 với kích thước chỉ bằng một nửa và hiện đang có kế hoạch thử nghiệm lâm sàng. Khi nhận được các kết quả thử nghiệm lâm sàng, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để ký các thỏa thuận cấp phép với các doanh nghiệp tại các thị trường lớn trên thế giới.





Hợp tác với Viện nghiên cứu ung thư quốc gia của Mỹ





Trong một bước phát triển quan trọng khác, Bio Synectics đã bắt đầu nghiên cứu chung với một phòng nghiên cứu của Viện nghiên cứu ung thư quốc gia của Mỹ (NICUS) về thuốc trị ung thư nano từ năm ngoái. Phó Giám đốc Lee Ju-hwan khẳng định.





Viện nghiên cứu ung thư quốc gia của Mỹ đã thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu đặc tính của công nghệ nano (NCL) trong dự án hợp tác với Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ (NIST). Với mục đích phát triển thuốc điều trị ung thư, viện nghiên cứu này đã tiến hành kiểm tra đặc tính lâm sàng và kiểm tra độc tính miễn phí của phương pháp điều trị và chẩn đoán ung thư sử dụng công nghệ nano hứa hẹn. Thuốc trị ung thư BS-102 của Bio Synectics là chế phẩm dạng nano của Docetaxel, loại thuốc được sử dụng rộng rãi để điều trị các loại ung thư khác nhau. Loại thuốc mới này dự kiến sẽ giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư hiện hành, đồng thời tăng cường tác dụng chữa bệnh. BS-102 là loại thuốc trị ung thư đầu tiên của Hàn Quốc đã được NCL chọn làm ứng viên nano cho chương trình thử nghiệm và mô tả đặc tính phân tầng. Tôi tin rằng công nghệ nano của chúng tôi có tiềm năng lớn để thành công trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi hy vọng công nghệ nano của chúng tôi sẽ được sử dụng trong quá trình cải cách các loại thuốc “bom tấn” tại các công ty dược phẩm toàn cầu và các loại thuốc mới của chúng tôi sẽ xâm nhập thị trường thế giới. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện mục tiêu lớn lao đó.





Công nghệ nano của Bio Synectics còn có thế áp dụng cho mỹ phẩm và các sản phẩm y tế để tạo ra tác dụng chống lão hóa, cải thiện chức năng cơ thể. Là doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghệ sinh học tại Hàn Quốc, công ty đang khám phá một chân trời mới về công nghệ nano.