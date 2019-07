Các chính đảng nhất trí xem xét dự thảo ngân sách bổ sung

Đảng cầm quyền và các đảng đối lập đạt “một thỏa thuận lớn”

Mặc dù đảng cầm quyền và các đảng đối lập nhất trí về lịch trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 7 do sự lo ngại về thời gian thực hiện các hoạt động của Quốc hội và sức ép dư luận, nhưng phía trước vẫn còn nhiều rào cản. Việc đảng cầm quyền và các đảng đối lập nhất trí lịch trình nghị sự kỳ họp Quốc hội bất thường được cho là “một thỏa thuận lớn” về vấn đề thông qua dự thảo ngân sách bổ sung và thảo luận các vấn đề an ninh tại Quốc hội. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cần phải khẩn trương thông qua dự thảo ngân sách bổ sung vì dự thảo này tiếp tục không được phê chuẩn trong các cuộc họp Quốc hội hơn 3 tháng. Đảng cầm quyền là đảng chịu trách nhiệm về điều hành Nhà nước, nên dù vì bất kỳ lý do nào thì đảng cầm quyền cũng không thể trì hoãn việc ứng phó với các vấn đề hiện tại và bất chấp việc nhượng bộ trước đảng đối lập về một số vấn đề tranh cãi, đảng cầm quyền không thể trì hoãn thêm thời hạn thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. Về phần mình, đảng lớn nhất trong phe đối lập là đảng Hàn Quốc tự do cũng chịu áp lực nặng nề trước việc Quốc hội dừng hoạt động thông qua các dự luật., Đảng này bị dư luận chỉ trích dữ dội vì không hợp tác với đảng cầm quyền trong bối cảnh mà vẫn còn nhiều vấn đề về kinh tế và an ninh phải xử lý, trong đó có việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc, cũng như việc máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga xâm phạm không phận. Cùng với đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do cũng giảm và điều này khiến đảng đối lập này lo ngại và buộc phải nhất trí về lịch trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội bất thường. Một số đảng đối lập theo khuynh hướng bảo thủ đã yêu cầu thảo luận phương án bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo trước khi bàn thảo về dự thảo ngân sách bổ sung, nhưng cuối cùng đã rút yêu sách và đề nghị Quốc hội thảo thuận về các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, đảng cầm quyền vẫn hoài nghi về ý định của phe đối lập, nên theo tình hình hiện tại thì không thể đảm bảo được các đảng có thể đạt được thỏa thuận về dự thảo ngân sách bổ sung và các vấn đề quan trọng.





Nguyên nhân khiến các đảng nhất trí nối lại hoạt động Quốc hội

Các chuyên gia phân tích rằng có hai nguyên nhân chính khiến các đảng nhất trí về lịch trình Quốc hội bất thường là do các đảng đối lập đã thay đổi lập trường theo hướng cởi mở và mang tính xây dựng, tức là nếu Quốc hội có thể thảo luận về các vấn đề an ninh thì sẽ hợp tác trong việc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. Thứ hai là các đảng nhất trí ghi rõ ngày phê chuẩn dự thảo ngân sách bổ sung trong văn bản thỏa thuận và theo đó, các Ủy ban thường trực liên quan đến ngân sách bổ sung sẽ liên tiếp tổ chức họp từ ngày 30/7 để sớm thông qua dự thảo này. Như vậy, các đảng nhất trí bàn thảo về các vấn đề an ninh tại Quốc hội và Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội nối lại các hoạt động xem xét dự thảo ngân sách bổ sung. Để ngăn chặn kịch bản dự thảo ngân sách bổ sung bị thông qua muộn, đảng cầm quyền cho phép các đảng đối lập có thể chỉ trích quyết liệt về các vấn đề an ninh tại Quốc hội, còn các đảng đối lập nhận được cơ hội phê phán đảng cầm quyền về các vấn đề điều hành Nhà nước, để nhượng bộ về vấn đề ngân sách bổ sung. Đây cũng là cơ hội cho thấy vai trò của một chính đảng có tính trách nhiệm.





Vẫn còn nhiều rào cản để thông qua dự thảo ngân sách bổ sung

Trong bối cảnh này, mặc dù hai phe đã nhất trí, nhưng cũng không thể lạc quan về việc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. Đảng Hàn Quốc tự do cho biết, nội dung của dự thảo này rất hạn chế và yếu kém, coi đây là kế hoạch Chính phủ vay nợ để chi tiêu. Đảng đối lập khẳng định sẽ xem xét kỹ lưỡng về dự thảo ngân sách bổ sung với quyền kiểm tra mà Quốc hội vốn có. Trong khi đó, ngoài dự thảo ngân sách bổ sung, đảng cầm quyền còn yêu cầu tăng ngân sách để ứng phó với các hành động trả đũa kinh tế của Nhật Bản và điều này cho thấy đảng cầm quyền và các đảng đối lập sẽ đối đầu quyết liệt trong kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 7. Hiện tại, hoàn toàn không đủ thời gian để cân nhắc và xem xét lại dự thảo ngân sách bổ sung. Vậy nên nếu các đảng đối lập chỉ trích mạnh mẽ đảng cầm quyền về các vấn đề liên quan đến an ninh thì mặc dù hai bên ghi rõ ngày thông qua dự thảo ngân sách bổ sung vào văn bản thỏa thuận, vẫn có ý kiến cho rằng không loại trừ nguy cơ thỏa thuận này sẽ bị hủy bỏ. Nếu kịch bản này xảy ra thì tình hình chính trị trong nước chắc chắn sẽ lại rơi vào đình trệ.