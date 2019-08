Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Nhật tại Thái Lan không thu được thành quả

Nhật Bản đang xúc tiến loại Hàn Quốc khỏi “Danh sách trắng” các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu. Mặc dù Ngoại trưởng hai nước đã nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 1/8, nhưng hai bên không thu hẹp được bất đồng ý kiến. Trong khi đó, nhóm nghị sĩ Hàn Quốc đã có chuyến thăm Nhật Bản trong hai ngày, gặp gỡ các nghị sĩ của nước này, nhưng cũng không gặt hái được kết quả gì. Hơn thế, khi Mỹ đề xuất phương án giải tỏa mâu thuẫn giữa hai đồng minh, thì Tokyo đã không hưởng ứng.





Khả năng cao Tokyo sẽ loại Seoul khỏi “Danh sách trắng”

Chính phủ Nhật Bản ngày 2/8 sẽ mở cuộc họp Nội các để quyết định về việc loại Hàn Quốc khỏi “Danh sách trắng”. Xét trong bối cảnh hiện nay, khả năng Tokyo chính thức loại Seoul khỏi danh sách này là rất lớn. Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản Akira Amari, một nhân vật thân cận với Thủ tướng Shinzo Abe, thậm chí còn dùng cụm từ là “100%”. Ông này khẳng định việc loại Hàn Quốc khỏi “Danh sách trắng” không phải là một biện pháp tài chính, chỉ đơn thuần là Tokyo dừng đối xử với Seoul như một quốc gia đặc biệt, quay trở về như một quốc gia bình thường. Quan chức này nhấn mạnh Hàn Quốc là nước duy nhất tại châu Á được Nhật Bản xếp vào danh sách này.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP) Toshihiro Nikai đã hủy cuộc họp với nhóm nghị sĩ Hàn Quốc đang trong chuyến thăm Tokyo. Ban đầu, cuộc họp được dự kiến diễn ra vào chiều ngày 31/7. Tuy nhiên, đảng Dân chủ tự do đã đề xuất dời cuộc họp sang ngày 1/8, rồi sau đó thông báo hủy hẳn cuộc họp, lấy lý do ông Nikai phải tham dự “cuộc họp an ninh khẩn cấp”.

Trước đó, nhóm nghị sĩ Hàn Quốc đã kỳ vọng rất lớn về cuộc gặp với nhân vật quyền lực thứ hai trong đảng cầm quyền Nhật Bản. Nhóm nghị sĩ do nghị sĩ độc lập Seo Cheong-won dẫn đầu, gồm 10 nghị sĩ, trong đó có Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật Kang Chang-il. Việc Nhật Bản đơn phương thông báo hủy cuộc họp bị chỉ trích là một sự thất lễ nghiêm trọng trong ngoại giao. Rõ ràng việc Nhật Bản hủy cuộc họp là nhằm lẩn tránh “sức ép”. Nhóm nghị sĩ Hàn Quốc đã tới Nhật Bản với mục đích đề nghị Tokyo trì hoãn việc loại Seoul khỏi “Danh sách trắng”. Do đó, có thể đảng cầm quyền Dân chủ tự do đã cảm thấy gánh nặng lớn khi phải đối mặt với các nghị sĩ Hàn Quốc trước thềm cuộc họp Nội các. Rốt cuộc, Nhật Bản đã chọn cách thất lễ về mặt ngoại giao, nhằm xúc tiến loại Hàn Quốc khỏi “Danh sách trắng”.





Phương án do Mỹ đề xuất

Truyền thông quốc tế đưa tin Mỹ đã đề xuất phương án nhằm giải quyết mâu thuẫn Hàn-Nhật, nhưng Tokyo tỏ ra không hưởng ứng. Hãng tin Reuters (Anh) cho biết Washington đã hối thúc hai nước xem xét ký kết một hiệp định dừng tranh chấp, để giải quyết vấn đề theo hướng ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã khẳng định sẽ tích cực đóng vai trò trung gian tại Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra bên lề Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) tại Bangkok, Thái Lan.

Ngay cả báo Asahi của Nhật Bản cũng đã đưa tin về phương án của Mỹ. Tờ báo này cho biết Washington đề xuất Tokyo dừng siết chặt thêm quy chế xuất khẩu với Seoul, trong khi Hàn Quốc dừng việc bán tài sản bị thu giữ của doanh nghiệp Nhật Bản theo phán quyết của Tòa án tối cao về việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Có nghĩa là hai nước “đóng băng” mâu thuẫn, sau đó ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cùng lập ra một khung thảo luận liên quan đến quy chế xuất khẩu của Tokyo. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đã lập tức bác bỏ nội dung đưa tin này. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định Mỹ không hề đưa ra đề xuất trên, đồng thời nhấn mạnh Tokyo sẽ thực hiện các quy trình tiếp theo.





Rốt cuộc, hội đàm ngoại trưởng Hàn-Nhật đã diễn ra trong bối cảnh Tokyo gần như đã chắc chắn về việc loại Seoul khỏi “Danh sách trắng”, dẫn tới kết quả là hai bên chỉ dừng lại ở việc xác nhận sự khác biệt về lập trường của nhau.