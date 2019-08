MV solo đầu tay của Kang Daniel cán mốc 10 triệu lượt xem

© YONHAP News

“Center quốc dân” – Kang Daniel đã có màn ra mắt cực thành công với album solo đầu tay “color on me”. Tính đến 7 giờ tối ngày 2/8 (giờ Hàn Quốc) MV ca khúc chủ đề “뭐해” (Em đang làm gì vậy?)(What are you up to) đã có được 10 triệu lượt xem trên Youtube.





Mặc dù MV được đăng trên kênh Youtube chính thức duy nhất của Kang Daniel mới lập chưa được bao lâu, nhưng với độ nổi tiếng của một “center quốc dân”, lượt xem MV “뭐해” (Em đang làm gì vậy?)(What are you up to) đã tăng nhanh một cách “chóng mặt”.





MV “뭐해” (Em đang làm gì vậy?)(What are you up to) đã khắc hoạ rõ nét phong cách riêng Kang Daniel thông qua những hình ảnh đa dạng sắc màu của phông nền, trang phục rực rỡ cùng những đạo cụ độc đáo. Thêm vào đó, MV còn khiến cư dân mạng Hàn Quốc và quốc tế phải “trầm trồ” với những thước phim hoành tráng, màn trình diễn ấn tượng được tạo nên từ sự hợp tác với biên đạo quốc tế lừng danh Antoine.





Được biết, chỉ sau 3 ngày phát hành, album ra mắt “color on me” của Kang Daniel đã “tẩu tán” ngay 400.000 bản, lập luôn kỉ lục về lượng album bán ra trong tuần đầu của các nghệ sĩ solo trong lịch sử Kpop.