Breathings – nhà phát triển giải pháp IoT quản lý sức khỏe buồng phổi

Khởi đầu từ Dự án ươm mầm ý tưởng nội bộ của Công ty Điện tử Samsung





Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về Breathings, doanh nghiệp phát triển nền tảng quản lý sức khỏe lá phổi dựa trên công nghệ mạng internet vạn vật (IoT). Giám đốc Lee In-pyo, giới thiệu về doanh nghiệp.

Breathings được thành lập năm 2018, tách ra từ dự án của Công ty Điện tử Samsung. Sau khi đi vào hoạt động, chúng tôi đã được lựa chọn cho chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ. Gần đây, mặt hàng kinh doanh xuất sắc của chúng tôi đã giành được giải thưởng tại một cuộc thi do Cơ quan thẩm định và đánh giá bảo hiểm y tế quốc gia (HIRAS) và Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia (NHIS) Hàn Quốc tổ chức. Đây là cuộc thi về những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo áp dụng công nghệ dữ liệu lớn (big data) vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khi còn làm việc tại Công ty Điện tử Samsung, tôi đã thấy một nhóm giáo sư và chuyên gia nghiên cứu y khoa đưa ra ý tưởng thú vị về hệ thống hô hấp. Tôi đã bị thu hút bởi ý tưởng này do mẹ tôi cũng đang mắc bệnh hô hấp. Lấy cảm hứng từ ý tưởng đó, tôi đã áp dụng vào một dự án ươm mầm ý tưởng của công ty. Trong quá trình thực hiện dự án, tôi thực sự thấy tự tin về tiềm năng kinh doanh của sản phẩm này. Do đó, tôi đã quyết định thành lập công ty riêng với niềm tin rằng sản phẩm mới sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người khi được tung ra thị trường.





Giải pháp kiểm tra chức năng phổi có thể thực hiện ngay tại nhà





Xuất phát từ ý tưởng của các nhân viên y tế địa phương, Giám đốc Lee In-pyo đã phát triển một hệ thống đo lường và lưu trữ khả năng cũng như tốc độ hít thở. Ông Lee In-pyo khẳng định.





Bệnh viện và các trung tâm y tế sử dụng các thiết bị y tế chuyên dụng để kiểm tra chức năng phổi. Tuy nhiên, thật khó để áp dụng các thiết bị y tế cồng kênh và đắt tiền như vậy tại nhà. Ở Mỹ, nhân viên y tế thường mang các thiết bị cầm tay theo để kiểm tra phổi khi khám tại nhà cho bệnh nhân mắc hô hấp mãn tính. Tuy nhiên, các thiết bị như vậy cũng có kích thước khá lớn và giá thành cao. Thêm vào đó, các kết quả được diễn giải bằng ngôn ngữ y khoa khá khó hiểu đối với người dân bình thường. Rõ ràng, các thiết bị trên không thích hợp để sử dụng tại nhà. Do đó, để giảm bớt sự bất tiện này, tôi đã phát triển một ứng dụng trên điện thoại thông minh cho phép người người dùng kiểm tra tình trạng phổi một cách dễ dàng. Thiết bị này được thiết kế để giúp mọi người quản lý sức khỏe phổi bằng cách theo dõi dữ liệu một cách nhất quán. Cùng với mức giá hợp lý, thiết bị của chúng tôi còn có độ chính xác tương đương với các thiết bị y tế trong bệnh viện. Thiết bị cầm tay nhỏ gọn này có để dễ dàng mang theo và lưu giữ. Đặc biệt, khác với các sản phẩm tương tự, thiết bị này còn cung cấp chức năng hướng dẫn người dùng thực hiện các bài tập hô hấp. Tôi đã đăng ký 4 bằng sáng chế về công nghệ liên quan.





Giải pháp kết nối giữa trung tâm y tế và người bệnh





Mọi người thường dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ tại nhà, và khi sốt cao mới đi đến bệnh viện. Tuy nhiên, đối với bệnh hô hấp thì mọi việc lại không dễ dàng như vậy. Ngay cả khi ho có đờm, mọi người thường không coi đó là vấn đề nghiêm trọng, và chỉ đến khi cơn ho kéo dài quá lâu thì mới tìm đến bác sĩ để kiểm tra phổi. Lưu ý đến điểm này, Giám đốc Lee đã tạo ra một hệ thống kết nối một thiết bị để phục hồi chức năng phổi bằng một ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ông đã thành lập Breathings với hai đồng nghiệp là Yun Gi-sang và Song Chang-ho, phát triển một giải pháp dựa trên công nghệ IoT để quản lý sức khỏe lá phổi. Với thiết bị tiện lợi mới, bất cứ ai cũng có thể đo nhịp thở của mình một cách dễ dàng, chính xác tại nhà. Hiện tại, sản phẩm đang tập trung vào chức năng phổi, nhưng công ty có kế hoạch liên kết với bệnh viện để giúp các bệnh nhân mắc bệnh hô hấp mãn tính. Giám đốc Lee In-pyo chia sẻ thêm.





Phổi và gan được biết tới như là các cơ quan nội tạng “im ắng”, bởi ngay cả khi gặp vấn đề, các triệu chứng thường ít được chú ý tới cho đến khi hơn nửa bộ phận bị tổn thương. Khi mọi người cảm thấy các triệu chứng và đến phòng khám, thì nhiều trường hợp đã quá muộn, và người bệnh đã mất cơ hội để chữa trị kịp thời. Tại Hàn Quốc, người dân dễ mắc các bệnh đường hô hấp do ô nhiễm không khí gây ra bởi bụi nhỏ ở mức đáng lo ngại. Nhiều bác sĩ đều có chung quan điểm về tầm quan trọng của chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Nhiệt kế được thiết kế để đo thân nhiệt của một người khi đến gặp bác sĩ, nhưng không may là lại chưa có một thiết bị như vậy cho bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Giải pháp mới của chúng tôi cung cấp cho người dùng thông tin khách quan về tình trạng phổi và khuyến khích mọi người đi khám bác sĩ khi gặp vấn đề về hô hấp. Đó là giải pháp có thể kết nối bệnh nhân với các phòng khám.





Nhận được phản hồi tích cực tại Triển lãm CES 2018

Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) của Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã đánh giá bụi ô nhiễm không khí bên ngoài và các hạt bụi nhỏ là các tác nhân môi trường chủ yếu gây bệnh ưng thư. Bụi siêu nhỏ được biết đến với khả năng làm suy yếu chức năng phổi, tăng nguy cơ liên quan đến các chứng bệnh về đường hô hấp như ung thư phổi, có thể dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, mọi người thường khó cảm nhận được tình trạng khó thở, và ngay cả phim chụp X-quang cũng rất khó phát hiện ra bệnh. Do đó, ngày càng có nhiều người kêu gọi kiểm tra chức năng phổi trong chương trình tầm soát sức khỏe quốc gia. Vấn đề bụi nhỏ đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, khó có thể giảm ô nhiễm trong một sớm một chiều, khiến nhu cầu chẩn đoán sớm các chứng bệnh về hô hấp thông qua xét nghiệm liên quan đang tăng lên. Theo logic đó, Breathings đang đóng một vai trò quan trọng về chăm sóc sức khỏe đường hô hấp. Đặc biệt, công ty đang nỗ lực thu hút sự chú ý từ nước ngoài. Ông Lee In-pyo khẳng định.





Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu lâm sàng với một bệnh viện lớn tại Hàn Quốc để kiểm tra tính hiệu quả của sản phẩm. Nghiên cứu được công bố trên một trong những tạp chí khoa học và công nghệ hàng đầu vào tháng 2 năm nay. Chương trình ươm mầm ý tưởng của Công ty Điện tử Samsung đã được trưng bày tại Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) năm ngoái ở Mỹ, và một số khách hàng nước ngoài đã tỏ ra thích thú với sản phẩm này, mong muốn hợp tác. Tôi vẫn còn nhớ rõ việc các phương tiện truyền thông quốc tế đã đưa tin về thiết bị của chúng tôi. Đó là một cơ hội tuyệt vời để đánh giá tâm lý thị trường và khám phá tiềm năng của thiết bị như một mặt hàng kinh doanh.





Công ty đã lên kế hoạch ra mắt một sản phẩm mới tại IFA, một trong ba triển lãm thương mại lớn nhất thế giới về điện tử tiêu dùng, tổ chức tại Berlin (Đức) vào tháng 9. Giám đốc Lee In-pyo cho biết, công ty sẽ giới thiệu một sản phẩm chưa từng có. Đó là một thiết kế của một trong các nhân viên của doanh nghiệp đã giành được giải thưởng thiết kế quốc tế. Breathings đã thử thách một lĩnh vực còn khá lạ lẫm, đồng thời quyết định khám phá lĩnh vực mới về chăm sóc sức khỏe. Tên gọi Breathings là sự kết hợp của từ “breath” (hơi thở) và “things” (mọi thứ), tương tự như mạng IoT. Doanh nghiệp được chờ đợi sẽ tiếp tục mang lại những sản phẩm đột phá, gặt hái thêm nhiều thành công lớn trong tương lai.