CIX 1st EP ALBUM 'HELLO' Chapter 1. Hello, Stranger (CIX)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : CIX (씨아이엑스)

Tên album / Đĩa đơn : CIX 1st EP ALBUM 'HELLO' Chapter 1. Hello, Stranger

Ngày phát hành : 23/07/2019





Ca khúc

01. What You Wanted

02. Movie Star

03. Like It That Way

04. Imagine

05. The One





Giới thiệu

Tân bình CIX mới đây đã có màn chào sân K-pop vô cùng ấn tượng với album mini đầu tay mang tên “HELLO ”, phát hành vào ngày 23/7 vừa qua.





CIX là nhóm nhạc nam đến từ công ty C9 Entertainment, gồm 5 thành viên: Bae Jin-young, BX, Seung-hun, Yong-hee và Hyun-suk. Đặc biệt, Bae Jin-young – cựu thành viên của nhóm nhạc quốc dân Wanna One là nhân tố thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận ngay cả trước khi nhóm được ra mắt, bởi anh chàng vốn đã sở hữu một lượng fan khủng từ những ngày tháng còn hoạt động trong Wanna One.





Album ra mắt của CIX được đầu tư vô cùng chăm chút và kỹ lưỡng. Phần sản xuất âm nhạc do MZMC – đội ngũ từng sáng tác cho nhiều nghệ sĩ của SM như EXO (“Ko Ko Bop”, “Love Shot”, “Tempo”), NCT 127 (“Cherry Bomb”) – đảm nhiệm. Phần vũ đạo được phụ trách bởi biên đạo nổi tiếng Choi Young-jun – “cha đẻ” của điệu nhảy vui nhộn trong bài hát hát “Knock Knock” của TWICE.





Đặc biệt, ca khúc chủ đề “Movie Star” là một bài hát hoàn hảo, phô diễn được toàn bộ kỹ năng của các thành viên CIX. Với giai điệu lôi cuốn người nghe ngay từ những giây đầu tiên, cộng với âm thanh phát ra từ tiếng máy chiếu phim, tạo nên ấn tượng vô cùng mạnh mẽ và độc đáo về mặt thính giác. Giai điệu gây nghiện, chất giọng quyến rũ cùng vũ đạo hút mắt, tất cả đã góp phần làm nên một tác phẩm âm nhạc không thể hoàn hảo hơn.