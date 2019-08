Ca sĩ / Nhóm nhạc : Oh My Girl (오마이걸)

Tên album / Đĩa đơn : OH MY GIRL SUMMER PACKAGE [FALL IN LOVE]

Ngày phát hành : 05/08/2019





Ca khúc

01. BUNGEE (Fall in Love)

02. Tropical Love

03. 다섯 번째 계절 (SSFWL) (Mùa thứ năm)

04. 소나기 (Mưa rào)

05. 미제 (Case No.L5VE) (Dang dở)

06. Tic Toc

07. 유성 (Gravity) (Sao băng)

08. Crime Scene

09. 심해 (마음이라는 바다) (Biển sâu )

10. Vogue

11. Checkmate

12. 다섯 번째 계절 (SSFWL) (Mùa thứ năm) (Nhạc không lời)





Giới thiệu

Các cô nàng của nhóm Oh My Girl vừa có màn trở lại vô cùng hoành tráng với album hoàn chỉnh mang tên "SUMMER PACKAGE ", lên kệ vào ngày 5/8 vừa qua.





Đây là lần thứ hai nhóm tung ra album đặc biệt đón chào mùa hè kể từ sau ca khúc “내 얘길 들어봐” (Hãy lắng nghe câu chuyện của em), phát hành vào tháng 8/2016. Album mới có tổng cộng 12 ca khúc, bao gồm cả bản hit “다섯 번째 계절” (Mùa thứ năm) từng “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng trước đó, cùng các bài hát mới mang đậm cá tính và nét cuốn hút đặc trưng chỉ có ở Oh My Girl, trong bầu không khí của mùa hè vui tươi, sôi động.





Ca khúc chủ đề “BUNGEE (Fall in Love)” là một bản Pop điện tử sôi động và tươi mới, được chăm chút bởi đội ngũ sản xuất 153/Joombas Music Group và nhạc sĩ Seo Ji-eun – người đã tạo nền móng cho các cô nàng Oh My Girl từ những ngày đầu ra mắt với các bản hit như “Closer”, “Windy Day”. Đặc biệt, thành viên Mimi cũng tham gia vào quá trình viết lời rap cho nhạc phẩm này, khiến các fan hâm mộ vô cùng háo hức và mong chờ sự trở lại của các cô nàng xinh đẹp.