Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/8 đã công bố “Kế hoạch Quốc phòng trung hạn 2020-2024”, có nội dung mở rộng khu vực phòng thủ và nâng cao năng lực đánh chặn của Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), phát triển các trang thiết bị quân sự tiên tiến, như tàu vận tải cỡ lớn, bom xung điện từ.

Nội dung Kế hoạch

Tổng ngân sách cho kế hoạch 5 năm này là 290.500 tỷ won (xấp xỉ 240 tỷ USD), trong đó ngân sách điều hành nguồn lực chiến đấu là 186.700 tỷ won (khoảng 154 tỷ USD), ngân sách cải thiện sức mạnh phòng thủ là 103.800 tỷ won (gần 86 tỷ USD). Tức mỗi năm, Hàn Quốc cần chi một khoản ngân sách quốc phòng là trên 58.000 tỷ won (gần 48 tỷ USD). Ngân sách quốc phòng năm nay là 46.600 tỷ won (khoảng 40 tỷ USD), sẽ phải tăng lên thành trên 50.000 tỷ won (hơn 41 tỷ USD) từ năm sau, với mức tăng bình quân hàng năm là 7,1%. Mục đích của việc nâng ngân sách quốc phòng được phân tích là nhằm giảm thiểu nỗi bất an về an ninh cho người dân trước các mối đe dọa hạt nhân, tên lửa miền Bắc trong vòng 5 năm tới, do thời điểm Mỹ chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc đang được dự kiến vào năm 2022.

Kế hoạch Quốc phòng trung hạn cũng bao gồm nội dung đẩy mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa, phát triển các loại vũ khí mới, chuyển đổi cơ cấu binh lực, cải thiện đời sống cho quân nhân. Số binh lực thường trực dự báo sẽ giảm từ mức 579.000 người (tính tới cuối năm 2019), xuống còn 500.000 người vào cuối năm 2022. Theo đó, quân đội sẽ giải thể hai Quân đoàn và 4 Sư đoàn Lục quân, thành lập mới một Sư đoàn. Cơ cấu binh lực sẽ được thay đổi theo hướng tập trung vào các sĩ quan có nhiều kinh nghiệm. Tỷ lệ cán bộ cấp sĩ quan trở lên, hiện đang ở mức 34%, sẽ được nâng lên thành 40,4%. Ngoài ra, kế hoạch trên cũng bao gồm phương án tăng cuờng tính năng trinh sát trên không, vận dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đẩy mạnh hệ thống cảnh giới, do thám, giám sát.

Các dự án cụ thể

Quân đội sẽ nhập hai ra-đa cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo có tầm quét trên 800 km, bổ sung thêm ra-đa “SPY-1D” cho tàu khu trục Aegis, để đảm bảo năng lực thăm dò tên lửa của miền Bắc từ mọi hướng. Ngoài ra, để tấn công chính xác vào các mục tiêu chiến lược như cơ sở hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng, quân đội sẽ phát triển các loại bom dẫn đường chính xác, có thể phóng từ chiến đấu cơ, tàu ngầm, tàu chiến hoặc trên mặt đất. Cùng với đó, quân đội sẽ phát triển các hệ thống vũ khí phi sát thương như bom xung điện và bom xung điện từ, có thể vô hiệu hóa hệ thống điện và làm mất năng lực duy trì chiến tranh của Bắc Triều Tiên. Một phân tích cho thấy trong trong tình huống nguy cấp, nếu thả bom xung điện trên không xuống nhà máy phát điện cỡ lớn thì có thể vô hiệu hóa toàn bộ nguồn điện của 7.000 đến 8.000 công sự ngầm trên toàn miền Bắc. Trong khi đó, bom xung điện từ có tác dụng vô hiệu hóa các trang thiết bị điện tử của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, bắt đầu từ năm sau, quân đội sẽ bắt tay vào thiết kế tàu vận tải cỡ lớn đa dụng (tương đương tàu sân bay hạng nhẹ 30.000 tấn), để có thể cho triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-35B cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Quân đội cũng sẽ đóng “tàu chiến hỏa lực phối hợp” để có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền trong tình huống nguy cấp. Ngoài ra, còn có nhiều dự án mới như cải tiến tính năng của xe tăng K1E1, bom dẫn đường không đối đất, rô-bốt trinh sát cỡ nhỏ, ra-đa giám sát trên biển,cũng như kế hoạch đóng tàu ngầm 3.000 tấn.

Ý nghĩa

“Kế hoạch Quốc phòng trung hạn 2020-2024” đặt trọng tâm vào việc đối phó với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa miền Bắc, chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Ngân sách để đối phó với mối đe dọa từ các vũ khí hủy điệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên trong vòng 5 năm tới là 34.100 tỷ won (28 tỷ USD); để nâng cao năng lực tác chiến của quân đội là 56.600 tỷ won (gần 47 tỷ USD). Ngoài ra, 23.300 tỷ won (hơn 19 tỷ USD) sẽ được sử dụng cho các dự án nghiên cứu và phát triển quốc phòng, nhằm giảm sự phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài, đẩy mạnh khoa học công nghệ trong nước.