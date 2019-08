Ca sĩ / Nhóm nhạc : 10cm

Tên album / Đĩa đơn : Trong phòng có muỗi nè (방에 모기가 있어) (4.4)

Ngày phát hành : 06/08/2019





Ca khúc

1. 방에 모기가 있어 (Trong phòng có muỗi nè) (Do You Think Of Me?)

2. “방에 모기가 있어” (Trong phòng có muỗi nè) (Nhạc không lời)





Giới thiệu

Nam ca sĩ sở hữu giọng ca “hiếm có khó tìm” của K-pop - 10cm vừa trở lại với đĩa đơn “방에 모기가 있어” (Trong phòng có muỗi nè) (4.4).





10cm vốn là một nhóm nhạc indie hai thành viên. Nhưng vào năm 2017, tay guitar chính của nhóm - Yoon Cheol-jong đã tuyên bố rời nhóm. Bất chấp việc chỉ còn lại một mình, Kwon Jung-yeol - giọng ca chính của nhóm, vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc dưới tên gọi 10cm.





Ca khúc chủ đề “방에 모기가 있어” (Trong phòng có muỗi nè) (Do You Think Of Me?) với giai điệu mộc mạc nhưng vô cùng bắt tai, kết hợp với giọng hát đặc trưng của Kwon Jung-yeol, chắc chắn sẽ đem lại cho người nghe một cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng.





Về lý do viết lên ca khúc với tên gọi khá đặc biệt và dí dỏm này, nam ca sĩ chia sẻ anh muốn những người mà mình thương yêu, dù nhìn thấy những thứ nhỏ bé nhất, bình thường nhất như một con muỗi, cũng sẽ nghĩ đến mình, nhưng thực tế lại không được như vậy. Bởi thế, ca khúc “Trong phòng có muỗi” là sự nuối tiếc của nhân vật chính khi điều mong muốn lại không trở thành hiện thực. “Ví dụ như trong phòng có muỗi, ta không thể bắt được nó, nhưng cũng không thể mở cửa. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, em có nghĩ đến anh không?” và “Vào một đêm hè nóng nực, đêm thì dài nhưng lại không có việc gì để làm, và tôi vẫn không thể hiểu được trái tim của đối phương”. – nhân vật chính chia sẻ.