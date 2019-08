Oh My Girl kết thúc quảng bá “Bungee” với chiến thắng no.1 đầu tiên sau 1581 ngày ra mắt

ⓒ WM ENTERTAINMENT

7 cô nàng xinh đẹp của nhóm nhạc nữ Oh My Girl mới đây đã giành được chiếc cúp đầu tiên trong chương trình âm nhạc tiêu biểu của một trong ba đài truyền hình mặt đất lớn nhất tại Hàn Quốc là SBS, phát sóng vào chiều ngày 18/8 (giờ Hàn Quốc), khép lại đợt quảng bá cho ca khúc “BUNGEE” (Fall in Love) một cách thành công mỹ mãn.





Vậy là sau 1581 ngày kể từ khi ra mắt, cuối cùng thì Oh My Girl cũng đã “bỏ túi” cho mình chiếc cúp đầu tiên trên show âm nhạc của một Đài truyền hình mặt đất, cho thấy các cô gái xinh đẹp đến từ WM Entertainment đang trên đà thành công trong sự nghiệp của mình.





Trưởng nhóm Hyo-jung không giấu nổi cảm xúc khi nói về thành tích mới này: “Trước tiên tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã đạt được chiếc cúp đầu tiên trên show âm nhạc của một Đài truyền hình mặt đất. Cảm ơn các bạn Miracle (tên fanclub) vì đã luôn sát cánh cùng nhóm từ những ngày đầu mới ra mắt cho đến nay. Và cũng xin cảm ơn những khán giả đã luôn yêu thương và dành cho chúng mình sự ủng hộ. Nhờ có các bạn mà chúng mình mới có thể nhận được chiếc cúp danh giá này.” Cô đồng thời chia sẻ thêm: “Oh My Girl sẽ cố gắng luyện tập thật chăm chỉ để cho khán giả thấy một diện mạo mới hoàn thiện và tuyệt vời hơn nữa trong tương lai.”





Oh My Girl là một nhóm nhạc nữ 7 thành viên đến từ công ty giải trí WM Entertainment. Ra mắt vào năm 2015 với các ca khúc mang cảm giác tươi mới, năng động nhưng không kém phần nữ tính, ngây thơ cùng concept “tiên tử”. Nhưng tiếc thay, con đường thăng tiến của Oh My Girl có vẻ không mấy thuận lợi. Nhóm hiếm khi có được những thành tích “khủng” như những nghệ sĩ đồng trang lứa khác, mặc dù các cô nàng vẫn luôn được đánh giá là nhóm nhạc “khủng long” bởi nét độc đáo “không lẫn vào đâu được” giữa một “rừng idol K-pop”.