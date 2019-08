Rủi ro lớn từ chứng khoán liên kết lãi suất

Gần đây, một vụ việc gây xôn xao trong thị trường đầu tư tài chính Hàn Quốc là việc các nhà đầu tư tham gia sản phẩm chứng khoán liên kết phái sinh (DLS) loại liên kết lãi suất, bị thua lỗ gần như toàn bộ số tiền đầu tư, quy mô lên tới 1.000 tỷ won (gần 830 triệu USD). Vụ việc này bị quy kết là do “lỗi của con người”, khi các ngân hàng giới thiệu với khách hàng rằng sản phẩm có rủi ro lớn này là một hình thức “đầu tư an toàn”, nhằm thu lợi nhuận từ mức phí cao.





Chứng khoán liên kết phái sinh

Chứng khoán liên kết phái sinh, tiếng Anh là “Derivative Linked Securities”, là “phiên bản mở rộng” của sản phẩm chứng khoán liên kết cổ phiếu (ELS). ELS là một sản phẩm được liên kết với giá cổ phiếu hoặc chỉ số giá cổ phiếu để quyết định về tỷ lệ lợi nhuận. ELS chi trả tỷ lệ lợi nhuận cho nhà đầu tư nếu giá cổ phiếu hoặc chỉ số giá cổ phiếu không nằm ngoài phạm vi đã định trong thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu hoặc chỉ giá cổ phiếu biến động vượt ngoài phạm vi này thì nhà đầu tư sẽ bị mất khoản tiền gốc. DLS mở rộng hơn khái niệm này, không chỉ liên kết với giá cổ phiếu, chỉ số giá cổ phiếu, mà còn liên kết với tỷ giá hối đoái, lãi suất, tiền tệ, tài sản thực. Có nghĩa là nếu giá cả được định giá một cách hợp lý, thì bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành tài sản cơ sở. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là loại chứng khoán liên kết lãi suất. Một ví dụ thực tế là vào mùa xuân năm nay, các ngân hàng của Hàn Quốc đã lấy tài sản cơ sở là lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức. Lãi suất này nếu không rơi khỏi ngưỡng “giá thực hiện” (striking price) là -0,2%, các ngân hàng sẽ trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư từ 4 đến 5%. Ngược lại, nếu lãi suất rơi xuống thấp hơn ngưỡng này thì các nhà đầu tư sẽ bị lỗ lớn, gấp 200 lần chênh lệch giữa “giá thực hiện” và lãi suất thực tế. Thời gian gần đây, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức đã liên tục giảm, rơi xuống -0,7%, có nghĩa là tỷ lệ lỗ của các nhà đầu tư lên tới gần 97%. Các trái phiếu này sẽ bắt đầu đáo hạn từ ngày 19/9, cứ tiếp tục xu hướng này thì các nhà đầu tư sẽ mất hết tiền gốc. Trong số các ngân hàng trong nước, ngân hàng Woori và Ngân hàng KEB Hana bán ra nhiều nhất sản phẩm này, đạt khoảng 800 tỷ won (663,4 triệu USD).





“Rủi ro đạo đức” của các ngân hàng trong nước

DLS là sản phẩm mà nhà đầu tư có quyền chọn bán trên thị trường tài chính phái sinh. Giao dịch quyền chọn là lĩnh vực có mức độ rủi ro cao nhất tại các doanh nghiệp đầu tư tài chính. Do đó, cơ quan tài chính của Hàn Quốc đang áp dụng điều kiện giao dịch một cách nghiêm ngặt, để kiểm soát sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, việc bán sản phẩm này tại quầy giao dịch ngân hàng lại đang diễn ra hoàn toàn khác. Nhà đầu tư cá nhân chỉ cần ký tên vào một vài loại giấy tờ, là có thể dễ dàng tham gia sản phẩm chứng khoán liên kết phái sinh. DLS có mức phí cao, thời hạn hợp đồng ngắn, nên sản phẩm liên tục đáo hạn. Có nghĩa là với sản phẩm này, các ngân hàng có thể nâng lợi nhuận lên gấp nhiều lần so với các sản phẩm có hợp đồng dài hạn. Theo đó, tại quầy giao dịch của một số ngân hàng đã ra sức thuyết phục các nhà đầu tư, giới thiệu rằng này sản phẩm hầu như không có khả năng bị thua lỗ, rằng đây là một hình thức đầu tư an toàn. Trong khi đó, các chuyên gia thì chỉ ra rằng chứng khoán liên kết lãi suất là một sản phẩm cực kỳ rủi ro khi đầu tư. Đó là bởi lãi suất nếu đã bước vào xu hướng giảm thì sẽ giữ nguyên trong một khoảng thời gian dài, theo đó nhà đầu tư sẽ không có cơ hội để bù lỗ. Theo thống kê, có hơn 3.600 nhà đầu tư cá nhân và gần 200 tổ chức đầu tư đang tham gia sản phẩm DLS. Trong số họ, có người lấy hết tiền trợ cấp thôi việc để đầu tư, để rồi bị mất trắng toàn bộ số tiền chuẩn bị dưỡng già. Phía ngân hàng thì khẳng định đã nhận được giấy đồng ý của các nhà đầu tư khi tham gia sản phẩm. Tuy nhiên, việc các ngân hàng vẫn bán sản phẩm khi lãi suất đang xuống, cũng không khuyến khích nhà đầu tư chấm dứt hợp đồng, chính là “rủi ro đạo đức”. “Rủi ro đạo đức” (moral hazard) là một thuật ngữ kinh tế học và tài chính, được sử dụng để chỉ một loại rủi ro phát sinh khi đạo đức của chủ thể kinh tế bị suy thoái. Cơ quan tài chính cho biết các ngân hàng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm vì đã không lập đối sách quyết liệt phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư.