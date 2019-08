Chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật

ⓒYONHAP News

Hàn Quốc đã chính thức quyết định không gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Yoo-keun trong buổi họp báo ngày 22/8 nêu rõ căn cứ theo nội dung hiệp định, Hàn Quốc sẽ thông báo về quyết định trên cho Chính phủ Nhật Bản qua các kênh ngoại giao trong thời hạn quy định.

Quyết định chấm dứt Hiệp định GSOMIA

Vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã mở cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong, thảo luận về việc có gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật hay không. Sau đó, Hội đồng an ninh quốc gia đã báo cáo kết quả cuộc họp lên Tổng thống Moon Jae-in. Sau khoảng một tiếng thảo luận, Tổng thống đã phê chuẩn quyết định chấm dứt hiệp định.





Phủ Tổng thống đánh giá việc Nhật Bản không nêu ra căn cứ rõ ràng, viện cớ nảy sinh vấn đề về mặt an ninh do sự tổn hại niềm tin giữa hai nước, để loại Hàn Quốc khỏi “Danh sách trắng” các quốc gia được hưởng ưu đãi xuất khẩu, đã dẫn tới sự thay đổi nghiêm trọng trong môi trường hợp tác an ninh song phương. Vì vậy, Seoul nhận thấy việc duy trì hiệp định, vốn được ký kết với mục đích trao đổi những thông tin quân sự nhạy cảm về mặt an ninh giữa hai nước, là không phù hợp với lợi ích quốc gia.

Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật

Hàn Quốc và Nhật Bản ký kết hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung vào năm 2016, nhằm thiết lập một cơ chế chia sẻ thông tin liên quan đến các động thái của quân đội Bắc Triều Tiên, tình hình xã hội miền Bắc, vấn đề hạt nhân, tên lửa Bình Nhưỡng. Đây là hiệp định duy nhất ở lĩnh vực quân sự giữa Seoul và Tokyo. Theo đó, văn kiện này được coi như một “sợi dây hợp tác an ninh”, thắt chặt ba nước Hàn-Mỹ-Nhật. Dưới thời Chính phủ Tổng thống Lee Myung-bak, dự thảo hiệp định đã bị hủy bỏ chỉ một tiếng ngay trước giờ ký kết, do tranh cãi về việc Chính phủ hai nước bí mật xúc tiến hiệp định. Tới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye, hiệp định cuối cùng đã được ký kết, bất chấp việc vấp phải sự phản đối quyết liệt của phe đối lập. Thời hạn hiệu lực của hiệp định này là một năm, và được gia hạn hàng năm. Kể từ khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in ra mắt, hiệp định đã được gia hạn hai lần. Điều này cho thấy Chính phủ đương nhiệm, dù từng phản đối khi còn là phe đối lập giai đoạn trước, cũng đã thừa nhận về tính hiệu quả của văn kiện.

Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật gồm tổng cộng 21 điều khoản, quy định về cấp độ bí mật của các thông tin chia sẻ, phương pháp cung cấp thông tin, nguyên tắc bảo hộ thông tin, phạm vi phân quyền truy cập thông tin, phương pháp hủy thông tin, phương án đối phó với các tình huống thất lạc hoặc xâm hại thông tin. Đối tượng trao đổi thông tin được quy định là các bí mật quân sự cấp độ II. Hiệp định được kỳ vọng là sẽ phát huy đồng thời thế mạnh của mỗi nước. Nhật Bản có thế mạnh về những thông tin kĩ thuật, thu thập từ các trang thiết bị hiện đại, trong khi điểm mạnh của Hàn Quốc là thu thập thông tin tình báo qua con người. Nhật Bản hiện đang sở hữu nhiều trang thiết bị tình báo đa dạng, như 5 vệ tinh tình báo, 6 tàu khu trục Aegis, 4 ra-đa trên mặt đất có tầm quét trên 1000 km, 17 thiết bị cảnh báo sớm, hơn 100 máy bay tuần tra trên biển. Căn cứ theo hiệp định, Nhật Bản tiến hành trao đổi các thông tin kỹ thuật liên quan đến hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên thu thập được, để đổi lấy những thông tin tình báo của Hàn Quốc.





Ý nghĩa và triển vọng

Bất chấp những hiệu quả mang lại từ hiệp định, Nhật Bản tiến hành siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc, tiếp đó xoá tên Seoul khỏi “Danh sách trắng” như một biện pháp trả đũa sau phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Tokyo biện minh rằng giữa hai nước đã phát sinh vấn đề về mặt an ninh, do sự tổn hại niềm tinsong phương. Đáp trả động thái này, Seoul cũng quyết định loại Tokyo khỏi “Danh sách trắng” của mình. Có nghĩa rằng Nhật Bản là bên “châm ngòi” cho kết cục hiện tại. Ngày 21/8vừa qua, Ngoại trưởng Hàn-Nhật đã nhóm họp tại Bắc Kinh (Trung Quốc), nhưng không thu hẹp được bất đồng ý kiến. Trước đó, Washington đã liên tục bày tỏ lập trường không tán thành việc hai nước phá vỡ hiệp định, xét trên phương diện chiến lược an ninh khu vực Đông Bắc Á. Do đó, việc Seoul quyết định chấm dứt hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chungvới Tokyo dự kiến sẽ khiến quan hệ Hàn-Nhật trở nên xấu thêm, cùng với đó là mối quan hệ với Mỹ cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, tình hình sẽ ngày một trở nên phức tạp hơn.