RED (The Rose)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : The Rose

Tên album / Đĩa đơn : RED

Ngày phát hành : 13/08/2019





Ca khúc

01. California

02. RED

03. RED (Inst.)





Giới thiệu

Các chàng trai nhóm The Rose đã có màn trở lại đầy ấn tượng với đĩa đơn “RED” trong ngày 13 tháng 8 vừa qua.





The Rose chính thức ra mắt từ tháng 8 năm 2017, với đội hình bốn thành viên. Kim Woo-sung – từng tham gia chương trình âm nhạc Super Band của đài JTBC, giữ vai trò trưởng nhóm, giọng hát chính và phụ trách guitar điện. Một giọng hát chính khác là Park Do-joon, ngoài ra thành viên này còn phụ trách piano. Tiếp theo, Lee Jae-hyung đảm nhiệm bass và thành viên Lee Ha-joon là tay trống cừ khôi của nhóm. Theo đuổi dòng nhạc Rock cá tính, ngay từ đĩa đơn ra mắt “Sorry”, The Rose đã thu hút được số lượng lớn người hâm mộ nhạc Hàn. Ngoài ra, cũng không thể không kể đến sự thành công của tour lưu diễn thế giới sau chuỗi hoạt động cho đĩa đơn ra mắt. Nhờ những phần biểu diễn thu hút và cá tính tại Nhật Bản, 13 thành phố của 12 quốc gia ở châu Âu, 7 thành phố ở Bắc Mỹ, 4 thành phố ở Nam Mỹ và 2 thành phố ở Úc, The Rose được biết đến rộng rãi hơn, ở cả trong nước và quốc tế.





Sản phẩm âm nhạc được tung ra trong lần comeback này là đĩa đơn thứ ba trong sự nghiệp của nhóm. Đĩa đơn bao gồm hai ca khúc: California và ca khúc chủ đề “RED”. Ngoài ra, còn có bản nhạc không lời của bài hát chủ đề. Lấy phương châm hoạt động là tạo ra những sản phẩm âm nhạc chỉ của riêng The Rose, các album hay đĩa đơn của nhóm đều do các thành viên tự viết lời và phổ nhạc. Đĩa đơn lần này cũng không phải ngoại lệ.





Ca khúc “California” truyền tải thông điệp khích lệ những người trẻ đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, rằng “Hạnh phúc đang ở gần chúng ta. Đừng bỏ lỡ tuổi trẻ, hãy cố gắng tận hưởng hết mình.” Trong khi đó, thông qua ca khúc chủ đề “RED”, nhóm muốn đem đến sự tự do, yên bình cho những người đang cảm thấy áp lực với những mối lo toan tất bật thường ngày. Vẫn là một bản rock, nhưng ca khúc lại mở đầu rất mơ hồ và huyền ảo. Càng về sau càng thêm sôi động với tiếng synth, trống, guitar và bass, dễ dàng thu hút người nghe ngay từ lần đầu thưởng thức.