Dreamlike (The Boyz)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Dreamlike

Tên album / Đĩa đơn : The Boyz

Ngày phát hành : 19/08/2019





Ca khúc

01. Water

02. D.D.D

03. Complete Me

04. Summer Time

05. 위로 (An ủi) (Going High)

06. Daydream





Giới thiệu

Ngày 19 tháng 8 vừa qua, đội quân The Boyz đã chính thức trình làng album mini “Dreamlike” sau nhiều lần “thả thính” người hâm mộ bằng hai teaser của MV ca khúc chủ đề cùng loạt ảnh quảng cáo cho sản phẩm mới này.





Từ khi ra mắt vào tháng 12 năm 2017, nhóm đã gây ấn tượng mạnh cho người hâm mộ vì visual xuất sắc của cả mười hai thành viên. Trong quá trình hoạt động, các chàng trai luôn tích cực cho ra lò các sản phẩm âm nhạc, ngày càng cho thấy sự trưởng thành, chững chạc hơn. Album mini “Dreamlike” trong lần trở lại này là album mini thứ tư của nhóm. Bốn tháng chuẩn bị không phải là khoảng thời gian dài, tuy nhiên không phải vì thế mà nhóm không đầu tư kĩ càng cho sản phẩm này. Đội ngũ sản xuất nổi bật với những tên tuổi lớn, như LDN Noise – cha đẻ nhiều hit lớn ở Anh hay MZMC – nhà sản xuất người Mĩ, từng nhào nặn các ca khúc của EXO, NCT Dream. Ngoài ra cũng có thể kể đến đội ngũ sản xuất 1of1 – từng hợp tác trong nhiều sản phẩm trước kia của nhóm.





Thêm vào đó, các thành viên cũng tích cực tham gia vào việc sáng tác các ca khúc. Album có tổng cộng sáu ca khúc, trong đó các chàng trai đã hợp sức viết lời trong ba bài. Đầu tiên là “Water” - ca khúc mở đầu cho album, mang đến sự tươi mới, mát mẻ; bài “Complete me” với phần rap ấn tượng trên nền nhạc nhịp nhàng. Và bài thứ ba do các thành viên viết lời cũng chính là bài hát chủ đề của album mini, mang tựa đề “D.D.D”. Ca khúc thứ tư trong album có tên “Summer Time”, gợi dậy những cảm xúc vào một đêm hè. Trong khi đó, bài “위로” (An ủi) tên tiếng Anh là “Going High” có ca từ thể hiện sự đồng cảm với những người trẻ tuổi. Ca khúc cuối cùng mang tên “Daydream”, là bản pop với giai điệu thu hút, chan chứa cảm xúc.





Có thể thấy cả sáu ca khúc trong sản phẩm này đều mang những nét thu hút độc đáo, khó trộn lẫn. Bài hát chủ đề “D.D.D” được đặt tên theo các chữ cái đầu của “Dance Dance Dance”. Phần sản xuất do Wonderkid đảm nhiệm. Đội ngũ này từng bắt tay trong nhiều ca khúc trước kia của The Boyz, như “No Air” – ca khúc chủ đề trong album mini “The Only” hay “Bloom Bloom” – bài hát chủ đề của đĩa đơn cùng tên. “D.D.D” là bản pop dance trên nền giai điệu Moombahton với giai điệu sôi động, bắt tai. Ca khúc lấy “Dance”, tức là những bước nhảy, để ví với việc những người thiếu niên tự tin hướng về phía trước, bước sang một thế giới mới, trưởng thành hơn, nhiều trải nghiệm hơn. Không chỉ ẩn dụ về sự trưởng thành của những cậu bé thiếu niên trong bài hát mà “D.D.D” còn cho thấy rõ sự chững chạc, dày dặn hơn của The Boyz từ giọng hát cho đến phần vũ đạo bắt mắt trong MV.