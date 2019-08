OH! (Oh Ha-young)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Oh Ha-young (Apink) (오하영) (에이핑크)

Tên album / Đĩa đơn: OH!

Ngày phát hành: 21/08/2019





Ca khúc

Don't Make Me Laugh How we do (Duet. Babylon) (song ca cùng Babylon) Nobody (Feat. 칸토) (Hợp tác cùng rapper Kanto) Do You Miss Me? Worry about nothing





Giới thiệu

Tiếp nối cô chị Jung Eun-ji, em út của nhóm nhạc nữ đình đánh Apink – Oh Ha-young cũng đã quyết tâm "đánh lẻ". Album đầu tiên ghi dấu màn ra mắt với vai trò nghệ sĩ solo mang tên "OH!" của Ha-young đã chính thức được tung lên kệ đĩa vào ngày 21/8 vừa qua (giờ địa phương).





Sau 8 năm dài hoạt động cùng các thành viên Apink, Oh Ha-young đã có một lựa chọn đầy táo bạo khi thử sức hoạt động cá nhân. Đây cũng có thể được coi là một sự lựa chọn khá thông minh của cô, bởi việc hoạt động trong một nhóm nhạc đông thành viên sẽ rất khó cho việc thể hiện tài năng và sắc thái riêng đặc trưng của bản thân.





Với tên gọi ngắn gọn, album "OH!" lại mang hai ý nghĩa khá đặc biệt. "Oh" ở đây vừa là từ cảm thán mà cô mong rằng khán giả sẽ phải thốt lên khi nhìn thấy một hình ảnh mới mẻ và trẻ trung, vừa là họ "Oh" trong tên Oh Ha-young của chính cô nàng. Không phải là em út Oh Ha-young của Apink nữa, mà là nữ ca sĩ solo Oh Ha-young.





Album có tổng cộng 5 ca khúc, tất cả đều mang phong cách vô cùng nữ tính, trẻ trung và thuần khiết như những thiếu nữ tuổi đôi mươi. Ca khúc chủ đề “Don’t Make Me Laugh” được sản xuất bởi một loạt những tên tuổi có tiếng trong làng sản xuất âm nhạc thế giới như Mich Hansen, Peter Wallevik, Daniel Davidsen, Caroline Ailin. Chính điều này càng làm tăng thêm độ “đỉnh” cho nhạc phẩm ra mắt với tư cách ca sĩ solo của Ha-young. Ca khúc viết về sự rung động, hồi hộp và phấn khích của một cô gái tuổi 24 khi tình yêu vừa chớm nở.