Hàn Quốc diễn tập bảo vệ lãnh thổ biển Đông 

Cuộc diễn tập phản ánh tình hình an ninh thời gian gần đây

Cuộc diễn tập bảo vệ đảo Dokdo năm 2019 phản ánh những diễn biến an ninh xoay quanh bán đảo Hàn Quốc đã thay đổi trên nhiều phương diện. Trước tiên, tên của cuộc diễn tập bảo vệ đảo Dokdo được đổi thành “Cuộc diễn tập bảo vệ lãnh thổ biển Đông” nhằm mở rộng khái niệm của cuộc tập trận này. Phủ Tổng thống nhấn mạnh, cuộc diễn tập không nhắm vào một quốc gia nhất định. Có ý nghĩa là cuộc tập trận được xem như một lá bài đối phó với động thái gần đây của Nhật Bản nhưng không phải chỉ cân nhắc đến mâu thuẫn Hàn-Nhật. Trên thực tế, mới đây, máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đã xâm phạm trái phép Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ). Ngày 23/7, máy bay quân sự Nga-Trung đã xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trong khi đang thực hiện cuộc diễn tập chung trên vùng biển phía Đông. Đặc biệt, một chiếc máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 của Nga đã hai lần xâm phạm không phận gần đảo Dokdo, dấy lên mối lo ngại về an ninh do đây là lần đầu tiên máy bay Mát-xcơ-va xâm phạm không phận của Seoul. Do đó, cuộc diễn tập bảo vệ lãnh thổ biển Đông thể hiện quyết tâm của quân đội Hàn Quốc rằng sẽ không để vụ việc tương tự tái diễn.





Hàn Quốc tăng quy mô cuộc diễn tập bảo vệ đảo Dokdo

Phản ánh được những quyết tâm trên, quy mô của cuộc diễn tập năm 2019 đã tăng gấp đôi so với những năm trước và đã được mở rộng thành cuộc diễn tập phòng thủ chung của Hải, Lục, Không quân Hàn Quốc. Cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu chiến Hải quân và Cảnh sát biển, máy bay Hải quân và Không quân cũng như binh lính của Lục quân và Lực lượng thủy quân lục chiến. Khoảng 10 chiếc tàu chiến của Hải quân và Cảnh sát biển đã được điều động và lần đầu trong lịch sử Hải đội đặc nhiệm cơ động 7 thuộc Hải quân, cùng tàu khu trục Aegis trọng tải 7.600 tấn “Sejong Đại đế” đã tham gia vào cuộc diễn tập này. Cùng với đó, Hàn Quốc huy động 10 chiếc máy bay, gồm máy bay chiến đấu F-15K của Không quân. Lực lượng đặc nhiệm Lục quân và Sư đoàn hải quân đặc biệt thời chiến (UDT/SEAL) cũng tham gia vào cuộc diễn tập, lần đầu tiên binh lực của Lục quân tham gia cuộc tập trận bảo vệ đảo Dokdo. Thông thường, cuộc diễn tập được tổ chức định kỳ mỗi năm hai lần vào tháng 6 và tháng 12. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình, quân đội Hàn Quốc không tiến hành diễn tập bảo vệ đảo Dokdo trong nửa đầu năm nay. Kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập duy trì trạng thái mơ hồ xét theo quan hệ Hàn-Nhật. Cuối cùng, do Nhật Bản không có dấu hiệu giảm nhẹ biện pháp trả đũa kinh tế nên Hàn Quốc đã quyết định thực hiện cuộc diễn tập.





Nhật Bản phản đối quyết liệt

Bất chấp phản đối quyết liệt từ Tokyo, Seoul nhấn mạnh đảo Dokdo rõ ràng là một phần lãnh thổ thuộc Hàn Quốc. Dự kiến, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét về thời điểm và quy mô cuộc diễn tập bảo vệ đảo Dokdo lần thứ hai của năm nay sau khi cuộc diễn tập lần này kết thúc. Do diễn tập trong nửa đầu năm nay đã được tổ chức muộn nên có nhiều khả năng khoảng cách tổ chức cuộc diễn tập thông thường là 6 tháng sẽ được thu hẹp. Nhiều chuyên gia phân tích, tùy theo tình hình quan hệ căng thẳng Hàn-Nhật và thái độ của Tokyo, cuộc tập trận trong nửa cuối năm nay sẽ được thực hiện sớm hơn so với những năm trước. Cùng với đó, tên gọi “Cuộc diễn tập bảo vệ lãnh thổ biển Đông” sẽ được tiếp tục sử dụng để nhấn mạnh ý chí sẽ không bỏ qua những hành vi xâm phạm lãnh thổ như trường hợp máy bay của Nga và Trung Quốc.