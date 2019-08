Phán quyết của Tòa án tối cao vụ bê bối chính trị Choi Soon-sil

ⓒYONHAP News

Tòa án tối cao đã yêu cầu Tòa án cấp dưới xét xử lại cả ba bị cáo chủ chốt trong vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye.

Bác bỏ bản án phúc thẩm

Hội đồng toàn thể Thẩm phán của Tòa án tối cao ngày 29/8 đã mở phiên xét xử phúc thẩm lần thứ hai, bác bỏ bản án 25 năm tù giam và 20 tỷ won (16,4 triệu USD) tiền phạt của Tòa án cấp dưới đối với bị cáo Park Geun-hye, trả lại hồ sơ vụ án về Tòa án cấp cao Seoul. Tòa nhận định việc Tòa án phúc thẩm không tách riêng tội danh nhận hối lộ với các tội danh khác là có vấn đề về mặt quy trình pháp lý. Trước đó, Tòa án cấp dưới đã gộp cả tội danh nhận hối lộ và tội danh lạm dụng chức quyền, cưỡng ép, tuyên án với bị cáo Park. Luật bầu cử quy định: tội danh nhận hối lộ căn cứ theo Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt, áp dụng với công chức, ở đây là bị cáo Park, phải được tách riêng với các hành vi phạm tội khác để tuyên án. Đó là bởi tội nhận hối lộ của công chức có liên quan tới việc hạn chế quyền bầu cử và quyền được ứng cử.

Tăng mức hối lộ với Phó Chủ tịch Samsung

Mặt khác, đối với Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, Tòa án tối cao công nhận thêm tội danh hối lộ với khoản tiền 3,4 tỷ won (2,8 triệu USD) mà Samsung chi ra để mua ngựa đua cho con gái bà Choi Soon-sil là Chung Yoo-ra. Tòa nhận định hành vi này trên thực tế mang tính chất chuyển giao quyền sở hữu. Trước đó, Tòa án cấp dưới chỉ công nhận số tiền 3,6 tỷ won (gần 3 triệu USD) mà Samsung hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến ngựa đua cho con gái bị cáo là tiền hối lộ. Ngoài ra, Tòa án tối cao cũng công nhận thêm khoản tiền 1,6 tỷ won (1,3 triệu USD) mà Samsung tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông, do cháu họ bị cáo Choi đứng sau điều hành, là tiền hối lộ. Khoản tiền này được Samsung chi ra nhằm mục đích nhờ vả bất chính giữa lúc ông Lee đang xúc tiến quá trình thừa kế quyền điều hành tập đoàn. Trước đó, Tòa phúc thẩm tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù giam cho hưởng án treo 4 năm với bị cáo Lee, với các tội danh đưa hối lộ, biển thủ, che giấu tài sản phi pháp, tẩu tán tài sản ra nước ngoài.

Ý nghĩa và triển vọng

Như vậy, Tòa án tối cao đã bác bỏ phán quyết phúc thẩm đối với cả ba bị cáo chủ chốt trong vụ bê bối liên quan đến cựu Tổng thống Park, với các lý do là vấn đề trong quy trình pháp lý và tính toán số tiền hối lộ. Nhiều khả năng, trong phiên xử tái phúc thẩm, cựu Tổng thống Park sẽ đối mặt với mức án nặng hơn, do bị tách riêng tội danh nhận hối lộ và các cáo buộc khác. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Samsung đương nhiên cũng sẽ chịu mức án nặng hơn trước, do số tiền hối lộ tăng lên. Khi đó, bị cáo này nhiều khả năng sẽ không còn được hưởng án treo, bị bắt giam lại. Tuy nhiên, mức án 20 năm tù giam và 20 tỷ won tiền phạt của bị cáo Choi dự kiến sẽ không thay đổi, dù Tòa án tối cao đã bác tội danh “cưỡng ép” với bị cáo này.