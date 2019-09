‘The ReVe Festival’ Day 2 (Red Velvet)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Red Velvet (레드벨벳)

Tên album / Đĩa đơn : ‘The ReVe Festival’ Day 2

Ngày phát hành : 20/08/2019





Ca khúc

01. 음파음파 (Umpah Umpah)

02. 카풀 (Carpool)

03. Love Is The Way

04. Jumpin’

05. Ladies Night

06. 눈 맞추고, 손 맞대고 (Eyes Locked, Hands Locked) (Mắt chạm mắt, tay chạm tay)





Giới thiệu

Các cô nàng cá tính và xinh đẹp đến từ nhóm Red Velvet đã có màn trở lại vô cùng ấn tượng với album mini mang tên “ Day 2”, phát hành vào lúc 6 giờ chiều ngày 20/8 vừa qua.





“ Day 2” có tổng cộng 6 bài hát thuộc các thể loại khác nhau, bao gồm cả ca khúc chủ đề “Umpah Umpah” sôi động, trẻ trung, nhưng không kém phần cá tính và nét cuốn hút đặc trưng chỉ có ở Red Velvet.





Bên cạnh đó, các ca khúc b-side cũng là những nhạc phẩm hết sức đặc sắc. Nếu như “Carpool” và “Jumpin’” thuộc thể loại Pop dance vui nhộn, “Love Is The Way” độc đáo với phong cách Retro, thì “Ladies Night” và “눈 맞추고, 손 맞대고” (Mắt chạm mắt, tay chạm tay) lại ngọt ngào và bắt tai với tiết tấu R&B lôi cuốn. Tất cả đã cùng tạo nên một tổ hợp không thể hoàn hảo hơn.





Đặc biệt, dù phát hành chưa được bao lâu, song album mới của Red Velvet đã chiếm giữ ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc iTunes tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới, một lần nữa khẳng định sức mạnh của nhóm nhạc nữ được mệnh danh là “nữ hoàng mùa hè”.