You, A Masterpiece with Wheesung

Thời gian: 21/9

Địa điểm: Trung tâm nghệ thuật Gangdong, quận Gangdong, Seoul, Hàn Quốc

Nam ca sĩ Wheesung sẽ tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân vào ngày 21/9 tại Trung tâm nghệ thuật Gangdong, quận Gangdong, Seoul, Hàn Quốc. Thời gian qua, nam ca sĩ đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đích thân viết lời cho bản hit đình đám “Dance The Night Away” của TWICE, và giờ dây khán giả có thể nghe trực tiếp Wheesung biểu diễn ca khúc này trên sân khấu concert của riêng anh. Buổi diễn sắp tới tại Seoul sẽ có sự góp mặt của các vị khách như Well, Koder và Neonpunch.