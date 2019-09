Lột Xác (Metamorphosis)

Đạo diễn: Kim Hong-sun

Kịch bản: Kim Hyang-gi

Diễn viên: Bae Sung-woo (trong vai Park Joong-soo), Sung Dong-il (vào vai Park Gang-goo), Jang Young-nam (vai Choi Myung-joo), Kim Hye-jun (thủ vai Park Sun-woo), Cho Yi-hyun (vai Park Hyun-joo), Kim Kang-hoon (với vai Park Woo-jong)

Ngày công chiếu: 21/08/2019

Thời lượng: 113 phút

Thể loại: Kinh dị, giật gân, bí ẩn

Phim dành cho đối tượng khán giả trên 15 tuổi.





Nội dung chính:

“Lột Xác” là bộ phim xoay quanh câu chuyện về gia đình của ông Park Gang-goo và bà Choi Myung-joo, họ có với nhau ba đứa con là Park Sun-woo, Park Hyun-joo và Park Woo-jong. Cả gia đình chuyển đến sinh sống trong một ngôi nhà mới, nhưng cũng từ đó những điều kỳ quái bí ẩn, đáng sợ xảy ra với gia đình ông Park. Ma quỷ biến hình, giả dạng thành những thành viên trong gia đình và uy hiếp gia đình ông. Lúc bấy giờ, vì quá sợ hãi, cô con gái lớn Sun-woo đã gọi điện thoại cầu cứu, tìm sự trợ giúp từ chú mình là Park Joong-soo, một linh mục Công giáo có khả năng trừ ma diệt quỷ.





Lý do phim thu hút sự quan tâm của khán giả:

Tháng 8 vừa qua, điện ảnh Hàn Quốc lại đón chào thêm một tác phẩm mới thuộc thể loại kinh dị, rùng rợn, giật gân đó chính là 변신(tạm dịch là Lột Xác), một bộ phim của đạo diễn Kim Hong-sun và biên kịch Kim Hyang-gi. Chuyện phim chủ yếu xoay quanh một linh hồn tàn ác - một con quỷ có khả năng biến hình thành người, mang hình dạng và khuôn mặt của bất cứ ai. Sau khi biến hình, con quỷ này sẽ tìm cơ hội gây chia rẽ các thành viên trong gia đình và đẩy tất cả vào vòng nguy hiểm. Tuy là một bộ phim kinh dị, nhưng tác phẩm không chú trọng tập trung vào những pha hù dọa đơn thuần mà phim mang trong mình vẻ bí ẩn huyền bí của câu chuyện trinh thám, chủ yếu khai thác tâm lý của nhân vật. Thêm vào đó, bộ phim còn chiếm được cảm tình và sự đồng cảm của khán giả bởi phim chủ yếu dựa trên bối cảnh một gia đình gần gũi, rất dễ bắt gặp trong đời sống hàng ngày. Đó chính là một ông bố luôn yêu quý gia đình, một người mẹ tần tảo hết mực vì những đứa con, một cô con gái lớn luôn biết yêu thương các em, cô con gái thứ hai bướng bỉnh đang bước vào tuổi dậy thì, và một cậu em út dễ thương. Có thể nói, chính yếu tố “Gia đình, ngôi nhà và những đứa trẻ” dựa trên nền tảng kinh dị, bí ẩn đã là điểm mấu chốt khiến bộ phim này thành công hơn cả. Hay nói cách khác, điểm mạnh của bộ phim chính là sự rùng rợn, sợ hãi không phải do sự tồn tại của con ác quỷ kia, mà sự rùng rợn, sợ hãi tột đỉnh ấy lại xuất phát từ chính những gì quen thuộc, gần gũi nhất. Đâu đó người ta thường hay nói rằng “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” nhưng giờ đây nơi an toàn nhất có thể trở thành nơi nguy hiểm nhất. Các thành viên trong gia đình bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, bởi lẽ họ không biết ai sẽ là đối tượng tiếp theo bị con ác quỷ ấy giả dạng. Làm sao để phân biệt được thật - giả? Liệu đâu là ranh giới giữa cái thiện và cái ác?