Mina sẽ xuất hiện trong đợt comeback sắp tới của TWICE

Ngày 14/9 vừa qua, Công ty giải trí JYP Entertainment bất ngờ đăng tải teaser MV “Feel Special” của Mina (TWICE) - người đã vắng mặt trong suốt thời gian qua vì mắc chứng rối loạn lo âu. Được biết, mặc dù đang trong quá trình nghỉ ngơi dưỡng bệnh, nhưng Mina vẫn quyết định quay MV cho màn comeback vào tháng 9 của TWICE.





Trong đoạn teaser dài 20 giây được đăng tải, Mina xuất hiện như một nàng tiểu thư đài các với vẻ đẹp mong manh, lộng lẫy. Được khán giả đặt cho biệt danh “Mỹ nhân nước mắt kim cương”, đôi mắt long lanh của Mina chính là “vũ khí hạng nặng” đốn tim hàng loạt fan hâm mộ. Bởi vậy, mặc dù chỉ xuất hiện với thời lượng cực ngắn, nhưng Mina đã khiến biết bao nhiêu con tim phải “loạn nhịp”.





Trước đó, vào tháng 7 vừa rồi, các fan hâm mộ của TWICE không khỏi lo lắng khi JYP Entertainment thông báo Mina sẽ rút khỏi mọi hoạt động của nhóm vì lý do sức khỏe. Liên tục vắng mặt trong nhiều concert, các thành viên TWICE thậm chí còn rơi nước mắt mỗi khi nhắc đến Mina,càng khiến các khán giả không khỏi tò mò, liệu có phải cô nàng đã rời nhóm rồi hay không?.





Mặt khác, công ty cũng chia sẻ chứng rối loạn lo âu của Mina có thể xảy ra đột ngột vào bất cứ lúc nào, tần suất cũng không ổn định, nên ngoài việc quay MV ra thì việc cô có thể tham gia quảng bá cùng nhóm hay không vẫn là một ẩn số đối với toàn bộ người hâm mộ.