NCT Dream hai năm liên tiếp được Billboard bầu chọn là “nghệ sĩ U21 của năm”

Vào ngày 12/9 vừa qua (giờ địa phương), tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) thông báo, NCT Dream vinh dự là nhóm nhạc duy nhất của châu Á có mặt trong danh sách “21 Under 21 2019: Music’s Next Generation”, do tạp chí âm anh danh tiếng này bình chọn. Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp, NCT Dream được đứng tên trong danh sách. Đặc biệt hơn, đây là nghệ sĩ đầu tiên của châu Á làm được điều này.





Với bảng bình chọn “21 Under 21 2019: Music’s Next Generation”, mỗi năm Billboard sẽ công bố 21 cá nhân, nhóm nhạc dưới 21 tuổi được lựa chọn dựa trên quá trình tổng hợp thành tích suốt một năm, từ chỉ số tiêu thụ album và bài hát, lượng stream nhạc, cho đến cả mức độ ổn định . Lần này, ngoài NCT DREAM, còn có sự xuất hiện của các ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng khác, như Billy Eilish, Lil Nas X và Juice WRLD.





Không chỉ vậy, Billboard còn thể hiện sự mến mộ với các anh chàng tài năng đến từ K-pop khi chia sẻ rằng “Nhóm nhạc NCT Dream đã xuất hiện lần đầu tiên trên Billboard tại bảng xếp hạng “Artist 100” với album mini thứ ba “We Boom” và thành công lớn trong năm nay”.





Với “We Boom”, NCT Dream đã chứng minh cho công chúng thấy sức ảnh hưởng xứng danh là idol tuổi teen “khủng” nhất. Không chỉ thống lĩnh bảng xếp hạng “Top Albums” của iTunes tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, mà còn thu về hàng loạt thành tích khác như dẫn đầu trên bảng xếp hạng nhạc Hàn Quốc của QQ Music - trang web nhạc số hàng đầu Trung Quốc, hạng 90 trên “Artist 100” và hạng 3 trên bảng xếp hạng “Social 50” của Billboard (Mỹ), cùng hàng loạt pha “càn quét” trên các chương trình ca nhạc cũng như các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc.