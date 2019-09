Truyền thông Mỹ hết lời ca ngợi, gọi DAY6 là “Ban nhạc đại diện của K-pop”

© JYP Entertainment

Ban nhạc tài năng đến từ công ty giải JYP Entertainment - DAY6 đã khởi động tour lưu diễn toàn cầu kéo dài 3 tuần, tại 7 thành phố khác nhau, với tổng cộng 9 đêm diễn, bắt đầu từ New York (Mỹ) vào hai ngày 12 và 13/9 vừa qua.





Trước thềm concert ở New York, DAY6 còn xuất hiện trên show truyền hình buổi sáng “Good Day New York” của đài Fox5, thu hút sự chú ý lớn của công chúng và giới truyền thông. “Good Day New York” là một trong những chương trình truyền hình ăn khách và đình đám nhất nước Mỹ, phát sóng đều đặn trong 30 năm qua, từ năm 1988 cho đến nay.





MC của chương trình đã giới thiệu DAY6 là một nhóm thể hiện được bản sắc âm nhạc độc đáo của riêng mình trên thị trường K-pop đang có vô vàn ca khúc “na ná” nhau và chẳng có gì đặc sắc. Về phần minh, các anh chàng DAY6 cũng bày tỏ mong muốn trở thành ban nhạc có thể hát và truyền tải mọi cảm xúc từ tất cả những khoảnh khắc của cuộc sống đến người hâm mộ.





Nói về tour lưu diễn thế giới, nhóm tiết lộ họ đang chuẩn bị những tiết mục vô cùng đặc sắc để có thể “cháy” hết mình cùng người yêu nhạc bản địa.





Trước đó, nhiều tờ báo nổi tiếng thế giới như “Build Series”, “The Alternative Press”, “MTV News” cũng đã có những cuộc phỏng vấn với DAY6 và dành nhiều tình cảm ưu ái cho các chàng trai. Đặc biệt, tờ “The Alternative Press” còn hết lời ca ngợi 5 chàng trai đến từ JYP khi khẳng định DAY6 đang nhận được sự yêu mến trên toàn thế giới nhờ chính tài năng âm nhạc và nguồn năng lượng tuyệt vời của họ.