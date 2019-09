Không có thứ tình yêu như trên phim đâu (Jeon Sang-keun)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Jeon Sang-keun (전상근)

Tên album / Đĩa đơn : Không có thứ tình yêu như trên phim đâu (사랑이란 멜로는 없어)

Ngày phát hành : 08/09/2019





Ca khúc

사랑이란 멜로는 없어 (Không có thứ tình yêu như trên phim đâu) 사랑이란 멜로는 없어 (Không có thứ tình yêu như trên phim đâu) (Nhạc không lời)





Giới thiệu

Gương mặt mới nổi của K-pop - nam ca sĩ Jeon Sang-keun đã phát hành đĩa đơn “사랑이란 멜로는 없어” (Không có thứ tình yêu như trên phim đâu) vào ngày 8/9 vừa qua, thông qua dự án mang tên O.D.R PROJECT.





O.D.R PROJECT là viết tắt của Ost Drama Review Project, là một dự án do O.D.R Studio tổ chức. Với mỗi bài hát được phát hành, công ty sẽ làm một MV tình cảm ngắn để gây ấn tượng với khán giả.





“사랑이란 멜로는 없어” (Không có thứ tình yêu như trên phim đâu), là đĩa đơn đầu tiên của dự án do nam ca sĩ Jeon Sang-keun thể hiện. Giống như mục đích chính của O.D.R Project, bài hát chủ đề “Không có thứ tình yêu như trên phim đâu” chính xác là một bản ballad tình cảm chất chứa những nỗi buồn và sự hối hận của một người con trai sau khi chia tay người yêu. Với giọng hát cực kỳ trầm ấm và truyền cảm, Jeon Sang-keun đã khiến toàn bộ các diễn đàn nhạc số phải “bấn loạn”, và nhiều người thậm chí cho rằng đây chính là bài hát để đời của anh.





Đối với người yêu nhạc Việt Nam, Jeon Sang-keun có lẽ vẫn là một cái tên khá xa lạ. Nhưng tại Hàn Quốc, anh chàng dù mới nổi nhưng đã nhanh chóng “bỏ túi” vô số bản hit cực đình đám. Nổi lên từ chương trình âm nhạc “I Can See Your Voice 2”, Sang-keun ngay lập tức gây ấn tượng với công chúng bởi giọng hát cực tình cảm và ấm áp. Tiếp tục đà thăng hoa, anh chàng đã cho “ra lò” rất nhiều bản ballad đầy cảm xúc và gặt hái được rất nhiều thành công. Chẳng thế mà anh đã được O.D.R Project chọn mặt gửi vàng, cho phát hành ngay ca khúc đầu tiên của dự án đặc biệt này.