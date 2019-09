SEVENTEEN 3RD ALBUM ‘An Ode’ (Seventeen)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Seventeen (세븐틴)

Tên album / Đĩa đơn : SEVENTEEN 3RD ALBUM ‘An Ode’

Ngày phát hành : 16/09/2019





Ca khúc

01. HIT

02. 거짓말을 해 (Nói dối)

03. 독 : Fear (Độc : Nỗi sợ hãi)

04. Let me hear you say

05. 247

06. Second Life

07. Network Love

08. Back it up

09. Lucky

10. Snap Shoot

11. Happy Ending (Korean Ver.)





Giới thiệu

Sau khi “nhá hàng” bằng đĩa đơn “HIT”, cuối cùng 13 anh chàng tài năng đến từ nhóm Seventeen cũng đã tung ra album hoàn chỉnh thứ 3 mang tên [An Ode] vào lúc 6 giờ chiều ngày 16/9 vừa qua (theo giờ địa phương). Đây là album đầy đủ đầu tiên sau một năm 10 tháng ròng rã kể từ khi full album thứ 2 “TEEN, AGE” được phát hành vào hồi tháng 11/2017.





Album [An Ode] là phần tiếp nối của câu chuyện những người trẻ dám mơ ước và thử thách bản thân để khám phá thế giới mới trong đĩa đơn “HIT” trước đó. Lần này, thông qua các bài thơ – “ode” trong tên gọi của album, Seventeen mong muốn truyền tải đến người nghe những thông điệp ẩn dụ, được thể hiện dưới nhiều hình thức và cung bậc cảm xúc khác nhau, theo cách rất riêng mà chỉ các chàng trai “mười bảy” mới có thể làm được. Đó chính là cảm giác được gọi là “nỗi sợ hãi” mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng phải trải qua ít nhất một lần trong cuộc sống. Bản thân các thành viên trong nhóm cũng đã đối mặt với điều đó và hiểu rõ hơn bất cứ ai trong quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc cho album trở lại này.





Ngay từ tiêu đề của ca khúc chủ đề “독: Fear” (Độc: Nỗi sợ hãi), có thể cảm nhận được đây là nhạc phẩm mang một sắc thái âm nhạc hoàn toàn u tối. Và thực tế đúng là như vậy. Bài hát thuộc thể loại R&B, trên nền tiếng bass vừa mạnh mẽ, lại vừa nặng nề, dồn dập, thể hiện một cách rõ nét nhất “nỗi sợ hãi” mà ai ai cũng đều từng trải qua. Đặc biệt, qua giọng hát điêu luyện và vũ đạo quyến rũ của Seventeen, sức hút của ca khúc càng tăng lên bội phần.





Album có tổng cộng 13 bài hát, thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Như thường lệ, phần sản xuất vẫn do chính thành viên tài năng Woozi và nhạc sĩ Bumzu đảm nhận. Bên cạnh đó, các thành viên khác như Vernon, S.Coups cũng đều tham gia vào công tác viết lời và đảm nhận phần rap cho hầu hết các ca khúc trong album.