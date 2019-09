Monsta X bất ngờ kết hợp cùng Steve Aoki trên sân khấu âm nhạc lớn của Mỹ

© STARSHIP ENT

Nhóm nhạc nam Monsta X mới đây đã có màn kết hợp bất ngờ với DJ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Steve Aoki trên sân khấu của chương trình âm nhạc “iHeartRadio MUSIC FESTIVAL LAS VEGAS 2019”, được tổ chức vào ngày 20/9 tại nhà thi đấu T-Mobile Arena, thành phố Las Vegas, Mỹ.





Tại đây, Monsta X và Steve Aoki đã chiêu đãi người hâm mộ một màn trình diễn đỉnh cao với ca khúc “Play It Cool”, bài hát nằm trong album “WE ARE HERE” đã được Monsta X phát hành hồi tháng 2 vừa qua. Ca khúc được sản xuất bởi Steve Aoki - nghệ sĩ tầm cỡ thế giới luôn khuấy động bảng xếp hạng Billboard mỗi khi ông phát hành sản phẩm âm nhạc mới. “Play It Cool” là bài hát gây ấn tượng với giai điệu lôi cuốn, sảng khoái cùng âm thanh EDM vô cùng hiện đại. Chính vì vậy mà ca khúc nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các fan trên toàn thế giới ngay sau khi vừa phát hành, qua đó cho thấy độ “hot” xứng tầm một nhóm nhạc sở hữu fandom trải rộng khắp toàn cầu của Monsta X.





Không chỉ vậy, đây còn là sân khấu kết hợp đầu tiên của Monxta X và Steve Aoki kể từ sau khi nhóm phát hành album vào 7 tháng trước. Để chứng minh tình bạn sâu sắc với nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới, các anh chàng đã đăng tải bức ảnh với “người bạn” này trên trang SNS chính thức của nhóm. Nhìn vào bức ảnh có thể thấy rằng cả Monsta X và Steve Aoki đều xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và cười tươi tạo dáng trong bầu không khí cực kỳ vui vẻ và thân thiện.