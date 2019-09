Naver Business Platform – doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây cho tổ chức quốc tế

© NAVER BUSINESS PLATFORM Corp

Cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho các tổ chức quốc tế





Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về Naver Business Platform (NBP), nhà cung cấp dịch vụ điện toán “đám mây” (cloud) của Tập đoàn Naver, cổng thông tin điện tử và tìm kiếm số một Hàn Quốc. Bà Kim Su-bin, Trưởng phòng bộ phận marketing về nền tảng điện toán đám mây của công ty, giới thiệu.

Naver Business Platform, gọi tắt là NBP đã trở thành nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây Hàn Quốc đầu tiên cung cấp các dịch vụ liên quan cho một tổ chức quốc tế. Để được lựa chọn, chúng tôi đã phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp điện toán đám mây lớn từ khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên, mỗi doanh nghiệp này đều có những ưu thế riêng. Nhưng với các trung tâm dữ liệu khu vực trên toàn thế giới và công nghệ bảo mật ưu việt, NBP đã nhận được những đánh giá tích cực. Các ứng viên phải vượt qua các bài kiểm tra ở nhiều khu vực như châu Phi, Pháp và Bỉ, để đánh giá hiệu quả của dịch vụ. Đặc biệt, nền tảng của chúng tôi tại Đức đã thể hiện xuất sắc về tốc độ, trong khi dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, chất lượng cao tỏ rõ tính ưu việt. Đạt được điểm cao về đánh giá tổng thể, NBP đã giành được quyền cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây cho tổ chức quốc tế.





Công ty Công nghệ thông tin Naver





Điện toán đám mây (cloud computing) là dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên các máy chủ (server) được kết nối mạng internet, cho phép các cá nhân và doanh nghiệp truy cập dữ liệu từ xa mọi lúc mọi nơi khi có kết nối mạng. Điện toán đám mây đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức; và các công ty công nghệ thông tin (IT) trong và ngoài nước đang cạnh tranh khốc liệt để mở rộng thị phần trên thị trường đầy hứa hẹn này. Là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho một tổ chức quốc tế, Naver Business Platform đã đạt thành tích đáng kể trong lĩnh vực vốn đang bị thống trị bởi những gã công nghệ khổng lồ toàn cầu như Amazon Web Services (AWS), (nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất thế giới), Google và Microsoft. Bà Kim Su-bin cho biết.





NBP đã tách ra khỏi Tập đoàn Naver vào năm 2009. Trước đó, với tư cách một đơn vị trực thuộc Naver, NBP đã hỗ trợ hạ tầng công nghệ thông tin cho các dịch vụ khác trong công ty. Các dịch vụ dựa trên nền tảng web của Naver như cổng thông tin Naver, dịch vụ truyền phát video trực tiếp V-Live, ứng dụng chỉnh sửa ảnh SNOW và dịch vụ tin nhắn di động Line, đều được chúng tôi cung cấp hạ tầng điện toán đám mây. Dựa trên nền tảng công nghệ và chuyên môn của mình, NBP đã ra mắt nền tảng điện toán đám mây vào tháng 4 năm 2017, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.





Khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của NBP





Thành lập năm 1999, Naver là nhà điều hành cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc, đã vượt qua các công cụ tìm kiếm hàng đầu của nước ngoài để duy trì vị trí độc tôn trong nước. Ứng dụng di động của Naver có hơn 30 triệu người dùng mỗi ngày. Với vai trò “trái tim” của tập đoàn này, Naver Business Platform đã quản lý hạ tầng công nghệ thông tin cho các dịch vụ hàng đầu của Naver. Trên thực tế, nhiều người lo ngại khi doanh nghiệp ra mắt nền tảng điện toán đám mây mới vào năm 2007, nhưng NBP vẫn rất tự tin. Bà Kim Su-bin chia sẻ.





NBP là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây toàn cầu có trụ sở tại Hàn Quốc. Đây là một trong những lợi thế của chúng tôi. Khách hàng của công ty không cảm thấy bất kỳ sự bất tiện nào như khi sử dụng các dịch vụ tương tự có trụ sở ở nước ngoài. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chức năng tương tự như các nhà cung cấp quốc tế với mức giá hợp lý hơn. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc quản lý các dịch vụ toàn cầu như V-Line, NBP sẽ giúp các doanh nghiệp nội địa khám phá thị trường quốc tế cũng như các công ty nước ngoài có kế hoạch ra mắt các dịch vụ tại Hàn Quốc. Thứ hai, khách hàng có thể áp dụng các công nghệ ưu việt của Naver vào các dịch vụ riêng của họ qua điện toán đám mây. Cuối cùng, không thể không nhắc tới trung tâm hỗ trợ khách hàng hoạt động 24 giờ, 365 ngày của công ty, sẵn sàng giải quyết các vấn đề của khách hàng nhanh chóng, chính xác.





Công nghệ bảo mật tốt nhất về lĩnh vực y tế, công cộng, tài chính. Dẫn đầu ngành dịch vụ điện toán đám mây nội địa

Không bằng lòng với thành quả đã đạt được, NBP đang nỗ lực nâng cao công nghệ bảo mật – điều mà khách hàng sử dụng điện toán đám mây quan tâm nhất.

NBP đã được nhận chứng chỉ CSA STAR (an ninh thông tin điện toán đám mây), là chứng nhận đảm bảo an ninh cho các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây do Viện Tiêu chuẩn Anh (British Standards Institution - BSI) và Liên minh an ninh điện toán đám mây (Cloud Security Alliance - CSA) (Mỹ) cấp. Đây là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên được nhận chứng chỉ này. Bên cạnh đó, công ty cũng đạt được chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật thông tin y tế, có nghĩa là người sử dụng có thể xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm về sức khỏe một cách an toàn trên nền tảng đám mây của NBP. Chưa hết, doanh nghiệp đã tham gia vào các dự án y tế quốc gia quy mô lớn như hệ thống Dr. Answer (sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data) để hướng dẫn các bác sĩ trong chẩn đoán, lên phác đồ điều trị bệnh nhân), và Hệ thống thông tin y tế cá nhân P-HIS (Post, Precision, Personalized Hospital Information System). Ngoài ra, Naver Business Platform cũng đã thâm nhập vào lĩnh vực tài chính vốn nhạy cảm. Đầu năm 2019, công ty đã ký thỏa thuận kinh doanh với KOSCOM, nhà cung cấp hệ thống công nghệ thông tin thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX), để cùng thiết lập các dịch vụ điện toán đám mây dành riêng cho các tổ chức tài chính. Ngày 2/9 vừa qua, NBP đã mở một khu vực điện toán đám mây về tài chính tại quận Yeouido, Seoul. Không chỉ cung cấp các dịch vụ tại Hàn Quốc, NBP đã tiếp cận một tổ chức quốc tế. Công ty xác định sẽ không ngừng đổi mới công nghệ để tiếp tục dẫn dầu ngành công nghiệp điện toán đám mây. Trưởng phòng Kim Su-bin khẳng định.

Chúng tôi nỗ lực rất nhiều để cung cấp thêm 5, 6 dịch vụ mỗi tháng. Công ty hiện đang tập trung vào việc nâng cấp cấp độ của các dịch vụ điện toán đám mây trong nước để giữ vững “chủ quyền dữ liệu” (data sovereignty), một trong những vấn đề quan trọng trong mảng công cộng, y tế và tài chính. NBP đã mở ra chương trình hỗ trợ khởi nghiệp có tên là “Green House” để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, gặp nhiều khó khăn trong việc ra mắt dịch vụ mới do quy mô nhỏ, tuổi đời còn trẻ và tiềm lực hạn chế. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giúp các doanh nghiệp cùng phát triển.





Naver Business Platform là một thế lực mới nổi về các dịch vụ điện toán đám mây, một trong những công nghệ tiên tiến thay đổi thế giới. Doanh nghiệp đang đóng vai trò trụ cột vững chắc, thúc đẩy ngành công nghiệp điện toán đám mây trong nước, đồng thời đặt tham vọng chiếm lĩnh thị trường toàn cầu đầy tiềm năng.