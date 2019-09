“FANCY” đạt 200 triệu lượt xem, TWICE “bỏ túi” MV thứ 10 có lượng view “khủng”

Vào ngày 23/9, nhóm nhạc nữ đình đám TWICE đã tung MV “Feel Special” với concept không thể lung linh hơn, khiến cho trái tim các fan hâm mộ được một phen “loạn nhịp”. Ngay sau đó, niềm vui lại “nhân đôi” khi MV “FANCY” của nhóm được ghi nhận cán mốc 200 triệu lượt xem trên Yotube, vào 8 giờ 8 phút tối cùng ngày (giờ địa phương).





Ca khúc“FANCY” với tiết tấu gây nghiện cùng vũ đạo ấn tượng, đã giúp các cô gái TWICE có màn comeback đầu tiên trong năm 2019 vô cùng ấn tượng. Chính vì thế mà bản hit đình đám này đã “bỏ túi” 200 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 5 tháng. Đây là sản phẩm thứ 10 của TWICE làm được điều này, sau “우아하게” (Khiến em đoan trang), “Cheer Up”, “TT”, “Knock Knock”, “Signal”, “Likey”, “What is Love?”, “YES or YES” và “Heart Shaker”.





Như vậy, gia tài MV “trăm triệu view” của 9 cô gái tài năng đến từ JYP đã chính thức “kết nạp” thêm một thành viên mới, chính là “FANCY” – ca khúc nằm trong album mini thứ 7 được phát hành vào cuối tháng 4 vừa qua. Không chỉ vậy, TWICE còn trở thành nhóm nhạc đầu tiên của K-pop sở hữu 11 MV liên tiếp cán mốc 100 triệu lượt xem. Việc liên tục thiết lập những kỷ lục mới càng chứng tỏ độ nổi tiếng của TWICE chưa bao giờ có dấu hiệu giảm sút.





Bên cạnh đó, ca khúc mới phát hành “Feel Special” cũng đang “thống trị” các bảng xếp hạng nhạc số cùng lượng view đang tăng lên chóng mặt theo từng giờ. Với đà này, chẳng mấy chốc mà TWICE sẽ lại thiết lập thêm những kỷ lục mới với “Feel Special” thôi.