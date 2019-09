MFBTY là nhóm nhạc hip-hop đầu tiên tổ chức concert tại Chile và Paraguay

MFBTY – nhóm nhạc kỳ cựu trong làng hip-hop Hàn Quốc mới đây thông báo sẽ tổ chức concert cá nhân tại khu vực Bắc Mỹ.





MFBTY là viết tắt của dòng chữ My Fans (are) Better Than Yours, đồng thời là tên gọi của “bộ ba lão làng” hip-hop Hàn Quốc là Tiger JK, Yoon Mi-rae và Bizzy. Vào tháng 10 năm nay, bộ ba sẽ tổ chức concert mang tên “2019 MFBTY IN LATINAMERICA” tại Chile và Paraguay (khu vực Nam Mỹ). Trước thông tin này, người hâm mộ địa phương không khỏi vui mừng và mong đợi vào một đêm diễn cuồng nhiệt với MFBTY.





Trước đó, một số nghệ sĩ của K-pop cũng đã từng có cơ hội đứng trên các sân khấu âm nhạc tại khu vực Trung Nam Mỹ. Tuy nhiên, có đủ bản lĩnh để tổ chức hẳn concert hip-hop tại nơi này thì bộ ba MFBTY chính là những người đầu tiên.





Đại diện của MFBTY chia sẻ vào ngày 24/9 rằng concert tại Chile và Paraguay sẽ là những đêm diễn mở đầu trong năm nay của nhóm. Đồng thời, mở lời cảm ơn và bày tỏ hy vọng rằng với những tình cảm nồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho Tiger JK, Yoon Mi-rae và Bizzy, bộ ba sẽ cố gắng tổ chức những tour diễn với quy mô hoành tráng và chất lượng hơn trong tương lai. Dự kiến vào năm sau, nhóm sẽ có một chuyến lưu diễn toàn cầu để hội ngộ fan hâm mộ quốc tế.