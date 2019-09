Căng bườm - AKMU

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Akdong Musician (AKMU 악동뮤지션)

Tên album / Đĩa đơn : 항해 (Căng bườm)

Ngày phát hành : 26/09/2019





Ca khúc

01.뱃노래 (Hò chèo thuyền)

02.물 만난 물고기 (Cá gặp nước)

03.어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 (Sao có thể yêu đến trụy tim, người mình yêu là cậu)

04.달 (Trăng)

05.FREEDOM (Tự do)

06.더 사랑해줄걸 (Sẽ yêu nhiều hơn nữa)

07.고래 (Cá voi)

08.밤 끝없는 밤 (Đêm bất tận)

09.작별인사 (Lời chào chia tay)

10.시간을 갖자 (Chúng ta cần thời gian riêng)





Giới thiệu

AKMU trở lại với một album hoàn chỉnh thứ 3 mang tên “항해” (Căng buồm).





Album được cả hai anh em chung tay, dồn sức “nhào nặn” ra hẳn 10 ca khúc siêu “xịn xò”, đảm bảo sẽ thỏa mãn đôi tai của bất cứ fan yêu nhạc khó tính nào.





Một điểm rất đáng chú ý là ca khúc chủ đề có tựa “siêu dài” “어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지”, tên tiếng anh là “How can I love the heartbreak, you`re the one I love”, tạm dịch “Sao có thể yêu đến trụy tim, người mình yêu là cậu”. Bài hát chủ đề này thì đã được Chan-hyuk chắp bút từ trước khi nhập ngũ. Từ năm 2017 khi tham gia Lễ hội mùa hè Summer Festival, Chan-hyuk đã bật mí một đoạn ngắn về ca khúc chủ đề này. Nhưng khi chính thức đưa vào album thì đã được chỉnh sửa chỉn chu hơn với sự giúp sức của nhạc sĩ Lee Hyun-yong.





Qua tháng năm trưởng thành nhiều hơn, nên sắc thái âm nhạc của AKMU cũng đã đổi khác. Không chỉ trong sáng, vui tươi, mà album lần này còn nhuốm đậm màu chia ly.





Album mới còn có một sự nhất quán khá thú vị. Cụ thể là không chỉ tinh thần “man mác buồn”, mà còn là cách đặt tên các bài hát cũng vô cùng liên quan đến những hình ảnh như “thuyền”, rồi “biển” hay “cánh buồm”.





Bình thường các ca sĩ sẽ chào sân MV teaser trước nhưng AKMU lại có màn giới thiệu album tung ra vào ngày 20 tháng 9 vừa rồi trên kênh Youtube của nhóm. Khác với clip giới thiệu thu âm sẵn như vẫn làm từ trước tới nay, hai anh em đàn và hát chay toàn bộ 100%. Chan-hyuk thì ôm đàn hát đệm, còn Su-hyun thì nhẹ nhàng cất cao chất giọng trời phú của mình. Hai anh em cùng ngồi trên một con thuyền trắng đẹp và thơ mộng.





Từ lúc ra thông báo sẽ comeback, YG cách vài ngày lại tung ra ảnh poster “nhá hàng”, khiến dân tình háo hức. Trên poster của Su-hyun còn được đính kèm vài dòng lời ca đầy mùi mẫn như “Làm sao mình có thể dừng yêu cậu đây? Chờ đợi đến khi tình sâu đậm tựa như biển xanh ấy của chúng ta khô cạn, mới là lúc ly biệt mà thôi”.