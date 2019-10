Fasoo.com – nhà cung cấp giải pháp quản lý bản quyền kỹ thuật số DRM hàng đầu

© Fasoo.com

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu về Fasoo.com, nhà cung cấp các giải pháp bảo mật dữ liệu và ứng dụng cho các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn cầu. Sau đây, Phó Giám đốc Lee Kang-man, giới thiệu về doanh nghiệp.





Fasoo.com là nhà phát triển phần mềm cung cấp các giải pháp bảo mật mã nguồn (code) và quản lý tài liệu. Khởi đầu như một công ty bảo mật dữ liệu với công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM), doanh nghiệp hiện đang cung cấp các dịch vụ và giải pháp khác nhau sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và chuỗi khối (blockchain). Giám đốc Cho Kyu-gon đã có bằng Cử nhân và Thạc sĩ về kỹ thuật điện của Đại học Quốc gia Seoul. Ông cũng đã đạt được bằng Tiến sĩ về kỹ thuật máy tính tại Đại học Rutgers (Mỹ). Đặc biệt, Giám đốc Cho từng làm việc tại công ty Samsung SDS và được tiếp cận nhiều giải pháp phần mềm do các công ty trong và ngoài nước phát triển. Kinh nghiệm quý báu tích lũy được chính là nguồn cảm hứng để ông quyết định kinh doanh riêng và thành lập Fasoo.com vào năm 2000.





Giải pháp DRM được thương mại hóa đầu tiên trên thế giới





Fasoo.com là sự kết hợp của từ fasoo có phát âm tương tự như từ pasoo trong cụm từ tiếng Hàn pasookkoon, có nghĩa là người theo dõi và đuôi “.com”, một tên miền internet, giúp cái tên dễ tiếp cận với nhiều người trên thế giới. Tên công ty cũng chứa đựng cam kết của doanh nghiệp, tập trung vào mục tiêu duy nhất là phát triển phần mềm để trở thành một công ty toàn cầu. Fasoo.com đã trở thành công ty khởi nghiệp thứ hai hoạt động dưới hình thức liên doanh nội bộ trong Công ty điện tử Samsung, chỉ sau một liên doanh khác của cổng thông tin điện tử số một Hàn Quốc Naver. Với mục tiêu phát triển phần mềm sáng tạo hướng đến thị trường toàn cầu, công ty đã thương mại hóa thành công công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đầu tiên trên thế giới. Phó Giám đốc Lee Kang-man, tự hào chia sẻ.





DRM là công nghệ phần mềm mã hóa nội dung số, chỉ cấp quyền truy cập cho người dùng đã được định danh. Ban đầu, công nghệ này được sử dụng để quản lý nội dung đa phương tiện như hình ảnh, file nhạc. Sau đó, Fasoo đã phát triển thành công giải pháp bảo mật dữ liệu sử dụng công nghệ DRM. Giải pháp này mã hóa các dữ liệu tối quan trọng, và chỉ phân quyền cho những người được định danh cấp phép thao tác với văn bản như đọc, chỉnh sửa, sao chép, in và chụp màn hình, nhằm đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất. Các công ty toàn cầu như Microsoft (Mỹ) cũng sở hữu công nghệ DRM tương tự, song Fasoo chắc chắn ưu việt hơn trên nhiều phương diện. Trên hết, chúng tôi đã nỗ lực phát triển và phân phối công nghệ này trong suốt 20 năm qua, giúp Hàn Quốc trở thành thị trường quản lý bản quyền kỹ thuật số tiên tiến nhất thế giới.





Tiến vào Mỹ, thị trường IT “khó nhằn” nhất





Fasoo đã phát triển một giải pháp đơn nhất, nhưng có khả năng phục vụ một số lượng lớn khách hàng, và chiến lược này đã chứng minh tính hiệu quả, giúp cải thiện hiệu suất sản phẩm trong ngành công nghệ thông tin luôn biến đổi nhanh chóng. Doanh nghiệp đã sở hữu nhiều bằng sáng chế trong và ngoài nước, liên quan đến mã hóa, kiểm soát cấp phép và xác thực người dùng. Fasoo tự tin tiến vào thị trường Mỹ với giải pháp DRM vượt trội về công nghệ và hiệu suất so với các doanh nghiệp toàn cầu như Microsoft và Adobe. Ông Lee Kang-man giải thích.





Chúng tôi có niềm tin vững chắc rằng sẽ đạt được thành công tại thị trường Mỹ trước Nhật Bản hay châu Âu, để thống trị thị trường toàn cầu. Những nhà sản xuất phần mềm hàng đầu thế giới hầu hết đều có trụ sở tại Mỹ, chiếm khoảng một nửa thị phần thế giới. Do đó, một thành tựu tích cực tại Mỹ sẽ giúp tăng cường độ nhận diện thương hiệu và đảm bảo thành công trên các thị trường khác. Với mục tiêu đó, công ty đã đầu tư nguồn lực vào thị trường Mỹ ngay từ khi thành lập một chi nhánh tại đây hồi năm 2012. May mắn thay, chúng tôi đã được hưởng trái ngọt sau nhiều năm nỗ lực, giành được một loạt các dự án lớn ở Mỹ trong năm nay. Cụ thể, tháng 6 vừa qua, giải pháp của Fasoo đã được một doanh nghiệp tài chính toàn cầu lựa chọn nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và nội bộ. Đến tháng 8, một nhà sản xuất phụ tùng ô tô toàn cầu cũng hợp tác với công ty để tăng cường khả năng bảo mật thông tin nhạy cảm như các bản thiết kế. Danh sách khách hàng về công nghệ bảo mật dữ liệu của chúng tôi còn có một tổ chức quốc tế ở New York cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất hay dịch vụ khác nữa tại Mỹ.





Phần mềm Sparrow, động cơ tăng trưởng mới. Phấn đấu lọt top 3 công ty phần mềm bảo mật lớn nhất thế giới





Dù đã chiếm hơn 60% thị phần Hàn Quốc về các giải pháp bảo mật dữ liệu, song Fasoo không bằng lòng với thành công đang có, vẫn không ngừng nỗ lực tiến ra thị trường toàn cầu. Công ty đã tham gia vào hội nghị RSA, sự kiện bảo mật thông tin lớn nhất thế giới tổ chức thường niên tại Mỹ, để tăng cường tính cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp. Trong năm nay, doanh nghiệp cũng đã tham gia dự án bảo mật dữ liệu cho các khách hàng ở mảng tài chính và ngân hàng của Mỹ, lĩnh vực đòi hỏi những tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt. Chưa hết, công ty còn tham gia vào các hoạt động kinh doanh ở Đông Nam Á, như dự án Chính phủ điện tử của Malaysia. Đằng sau các kết quả ấn tượng đó, Fasoo đang nỗ lực để vượt qua ranh giới về công nghệ bảo mật. Phó Giám đốc Lee Kang-man giải thích.





Phần mềm của các cá nhân và doanh nghiệp đều được kích hoạt bởi các mã nguồn cụ thể do các lập trình viên viết. Tuy nhiên, một số lỗ hổng bảo mật có thể xuất hiện trên các mã nguồn. Phần mềm Sparrow (chim sẻ) của chúng tôi có thể phát hiện những thiếu sót đó và tiến hành khắc phục. Thực tế, một số công ty hàng đầu trên thế giới như IBM (Mỹ) cũng có các giải pháp tương tự. Tuy nhiên, công cụ của Fasoo còn làm được hơn thế, đó là giúp hạn chế các lỗi xảy ra trong quá trình phát hiện lỗi và cung cấp các chức năng tiện lợi như đề xuất giải pháp sửa lỗi nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với các đối thủ cạnh tranh. Fasoo rõ ràng đang đi trước về tính ứng dụng. Đã có nhiều khách hàng từng sử dụng các phần mềm bảo mật của các doanh nghiệp Mỹ, chuyển qua dùng Sparrow của chúng tôi.





Nhờ phần mềm phân tích mã nguồn Sparrow, Fasoo chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường bảo mật tại Hàn Quốc. Ngoài ra, nền tảng quản lý tài liệu điện tử Wrapsody cũng đang thu hút sự chú ý trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi sẽ đổi mới tầm nhìn vào năm tới, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Fasoo đặt mục tiêu trở thành một trong ba nhà cung cấp phần mềm hàng đầu thế giới về bảo mật dữ liệu và ứng dụng. Công ty đã nỗ lực rất nhiều trong nhiều năm qua. Với sự tự tin có được từ những thành công thực tế, doanh nghiệp đang sẵn sàng tiến một bước xa hơn.