Nhân vật : Ánh Dương

Xin chào các bạn thính giả đang nghe đài, mình tên là Hoàng Ánh Dương, năm nay mình 27 tuổi và hiện tại mình đang học tiếng Hàn tại trường Đại học Dongguk. Mình mới đến Hàn Quốc được khoảng 6 tháng và còn rất nhiều những bỡ ngỡ, nhưng dù vậy, Hàn Quốc với mình vẫn là một đất nước rất xinh đẹp và tuyệt vời. Trước khi du học, mình là một đứa khá “lông bông”, ngoài đi làm thêm ra mình còn đi học thêm tiếng Hàn ở trung tâm nữa. Như các bạn cũng biết rồi đấy, làn sóng Hallyu có một sự ảnh hưởng cực lớn, nhất là khu vực Châu Á, và dĩ nhiên Việt Nam cũng không ngoại lệ. Mình cũng đã từng “lọt hố” rất nhiều những thần tượng trẻ của Hàn Quốc như là Super Junior, SNSD. Chính vì “ham hố” muốn “đu” thần tượng nên mình đã quyết định học tiếng Hàn để có thể xem phim mà không cần sub.





Thời gian đầu mới học, mình cũng tò mò không biết là làm thế nào để có thể phát âm được tiếng Hàn cho hay, giống người bản địa, tại mình thấy người Việt Nam nói tiếng Hàn vẫn có một cái gì đó rất “Việt Nam”, chắc là do ngữ điệu của tiếng Việt nên mới thế hay sao ý. Theo như một số những “tiền bối” đã học từ trước thì muốn nói tiếng Hàn hay, mình phải gặp và giao tiếp với người bản xứ thật nhiều, có vậy thì mới “ngấm” được ngữ điệu của họ. Sau một hồi tìm hiểu, cuối cùng thì mình cũng quyết định tải các ứng dụng làm quen với mục đích là trao đổi ngôn ngữ. Nói thì chắc nhiều bạn sẽ nghĩ là mình không hẳn chỉ là muốn trao đổi ngôn ngữ mà còn muốn tìm bạn trai hay gì khác, chính bản thân mình cũng từng nghĩ như vậy nên cũng phải đắn đo mãi mới dám quyết định trao đổi ngôn ngữ online như thế. Rồi sau đấy mình cũng có gặp được vài người bạn, trong đó đặc biệt có một oppa cực kì tốt bụng. Không chỉ giúp mình học tiếng Hàn, anh ấy còn cho mình rất nhiều lời khuyên, và giúp đỡ mình ngay cả trong những vấn đề của cuộc sống. Rồi “mưa dầm thấm lâu”, mối quan hệ của bọn mình bắt ngày một phát triển hơn, không chỉ đơn giản là “trao đổi ngôn ngữ” online mà còn là những người bạn tâm giao, gắn bó với nhau trên những đoạn đường sau này của cuộc sống.





Ban đầu, bọn mình chỉ nói chuyện với nhau qua app thôi, anh ấy vì công tác ở Việt Nam nên cũng muốn học một chút tiếng Việt, còn mình thì muốn giao tiếp với người Hàn nhiều hơn để học cách nói chuyện sao cho tự nhiên, giống người bản xứ. Sau vài tháng, đột nhiên anh ấy nói muốn gặp mình một lần, dù sao cũng nói chuyện với nhau được một thời gian rồi, gặp nhau một chút coi như kết bạn luôn. Trước lời đề nghị ấy, mình cũng hơi lo lắng, tại vì bọn mình chỉ mới quen nhau trên mạng, hơn nữa mình cũng vẫn còn tự ti về khả năng tiếng Hàn của mình lắm nên cũng có chút do dự. Nhưng mà nghĩ cho cùng, gặp nhau thử một lần xem sao cũng tốt, thêm bạn thêm vui, hơn nữa mình thấy anh ấy có vẻ cũng ân cần và tốt bụng nên cũng ok luôn với lời đề nghị hẹn gặp. Cứ thế thời gian dần trôi qua, từ bạn bè, bọn mình chuyển sang mối quan hệ yêu đương và cuối cùng là happy ending với một cuộc hôn nhân cực kì hạnh phúc. Sau khi kết hôn, anh về nước và mình cũng về Hàn Quốc cùng luôn.





Tưởng chừng như đam mê cháy bỏng với tiếng Hàn và cả giấc mộng du học Hàn Quốc đã đi vào dĩ vãng thì một lần nữa, người đàn ông này lại là nguồn động lực để mình thực hiện ước mơ từ những tháng của tuổi trẻ. Mình sang Hàn Quốc, không chỉ làm cô dâu, mà mình còn quyết định học tiếng tại đây luôn. Vừa để trau dồi tri thức, lại vừa là ước nguyện bấy lâu nay của mình nữa. Từ trước đến giờ, mình vẫn chưa bao giờ đủ can đảm để đi du học như thế này. Mình luôn sợ rằng mình sẽ không theo kịp các bạn ở lớp, không quen được với cuộc sống ở nơi khác và một mình chắc sẽ vất vả lắm. Hàng trăm nỗi lo lắng cứ quanh quẩn trong đầu, làm mình chẳng dám thử thách bản thân, cứ mãi đứng yên một chỗ mặc kệ cho dòng đời xô đẩy. Phải đến khi anh ấy xuất hiện và “khai sáng” cuộc đời mình thì mình mới dám thực hiện ước mơ mà mình luôn mơ ước bấy lâu nay.





Đến Hàn Quốc, thời gian đầu mình vẫn còn rất lo lắng, may mà có chồng mình bên cạnh, luôn là nguồn động viên và an ủi cho mình nên mình cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Chính anh cũng là người đã gợi ý cho mình học tại trường Dongguk. Mang theo giấc mơ theo đuổi con chữ tại Hàn Quốc, mình lại được thượng đế ban tặng cho cả một người đàn ông tuyệt vời, như một ân nhân của cuộc đời mình. Nếu như không có anh, chắc giờ này mình vẫn là một “đứa trẻ to xác” 27 tuổi nhưng vẫn lông bông, không bao giờ có đủ dũng khi để thực hiện ước mơ. Đối với mình, Hàn Quốc là nguồn động lực rất lớn trong khoảng thời gian mình gặp khó khăn sau khi tốt nghiệp cấp 3. Mỗi khi buồn, mỗi khi cảm thấy dường như thế giới này chẳng còn gì thú vị nữa rồi thì mình lại tìm được niềm vui từ những chương trình giải trí, những bản tình ca da diết của K-pop. Với mình, Hàn Quốc mang một ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ là ngôn ngữ, đó còn là nguồn sống của mình. Hơn nữa giờ đây mình còn gặp được một người đàn ông tuyệt vời đến từ chính đất nước mà mình luôn yêu mến. Người ấy đã giúp mình lấy lại được nhiệt huyết tuổi trẻ, đam mê theo đuổi ước mơ mà mình chưa từng đủ dũng khí để thử thách.





Đây chính là một mối nhân duyên khiến mình nghĩ rằng chắc mình sẽ chẳng còn mong gì hơn nữa. Giờ mình vừa được là du học sinh, lại vừa có một người chồng Hàn Quốc, cuộc sống của mình tuyệt vời như vậy đấy các bạn ạ. Hy vọng rằng những ai đang có giấc mơ, hãy thật mạnh mẽ, dám làm và dám thử thách bản thân, đừng vì quá nhút nhát mà chỉ biết ngồi chờ đợi như mình đã từng nhé. Biết đâu các bạn sẽ gặp được những điều tuyệt vời nào đó khi đến với đất nước xinh đẹp này thì sao?