Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 24, khai mạc vào ngày 3/10, đã diễn ra một cách suôn sẻ, bất chấp ảnh hưởng của cơn bão Mitag. Sự kiện năm nay được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Do đó, Ban tổ chức Liên hoan phim còn thiết lập một triển lãm đặc biệt với chủ đề “Lịch sử 100 năm điện ảnh Hàn Quốc: 10 phim Hàn Quốc vĩ đại nhất”. ( The 100 Year History of Korean Cinema: 10 Great Korean Films).

2019 BIFF

Tác phẩm trình chiếu trong lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 là phim “Những kẻ trộm ngựa. Con đường của thời gian ” (The Horse Thieves. Roads of Time), một tác phẩm điện ảnh của Kazakhstan. Sự kiện năm nay có sự góp mặt của tổng cộng 303 phim điện ảnh, đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, 120 tác phẩm được công chiếu lần đầu tiên trên toàn cầu (World Premiere), gồm 97 phim dài, 23 phim ngắn; và 29 tác phẩm lần đầu tiên được chiếu ở nước ngoài (International Premiere), gồm 28 phim dài và một phim ngắn. Các phim được trình chiếu tại 40 phòng chiếu thuộc 6 rạp chiếu phim, trong đó có Trung tâm điện ảnh Busan, sân khấu chính của sự kiện. Ở hạng mục tranh giải “Xu hướng mới” (New Currents) dành cho tác phẩm của đạo diễn mới, có tổng cộng 14 phim tranh tài. Hạng mục “Rạp chiếu phim thực tế ảo” (VR Cinema in BIFF) giới thiệu về 53 tác phẩm. Tại sự kiện “Hội chợ phim châu Á” (Asia Film Market) diễn ra song song với Liên hoan phim quốc tế Busan, Ban tổ chức lần đầu lập ra hạng mục “Giải thưởng nội dung châu Á” (Asia Contents Awards), dành cho các phim truyền hình châu Á, mở rộng từ lĩnh vực điện ảnh sang cả phim truyền hình. Nhờ vậy, quy mô tham dự “Hội chợ phim châu Á” tăng từ 73 gian hàng, 171 doanh nghiệp thuộc 23 quốc gia trong năm ngoái, lên thành 86 gian hàng, hơn 200 doanh nghiệp thuộc 34 quốc gia trong năm nay. Tại một chương trình khác là “Diễn đàn Liên hoan phim quốc tế Busan” (Forum BIFF), có phần giới thiệu về lịch sử 100 năm nền điện ảnh Hàn Quốc, cũng như thảo luận về các chủ đề giao lưu điện ảnh Đông-Nam Á, công nghệ điện ảnh, chính sách công nghiệp điện ảnh.

Ý nghĩa và đánh giá

Liên hoan phim quốc tế Busan được tổ chức lần đầu vào ngày 13/9/1996. Ngay từ lần tổ chức đầu tiên, sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng vượt ngoài mong đợi từ người hâm mộ môn nghệ thuật thứ 7, nhanh chóng trở thành một “lễ hội” đối với người dân địa phương. Ban đầu, Liên hoan được tổ chức tại các rạp chiếu phim thuộc phường Nampo (quận Jung, Busan), nên nơi này được coi là “cái nôi” của Liên hoan phim quốc tế Busan. Sau đó, bắt đầu xuất hiện các cụm rạp lớn như Megabox, CGV Centum City, nên trung tâm của Liên hoan phim được chuyển về khu vực Haeundae. Trung tâm điện ảnh Busan được xây dựng vào năm 2011, trở thành trung tâm mới của Liên hoan phim quốc tế Busan cho tới nay.

Trong Liên hoan phim lần thứ nhất, có 174 tác phẩm điện ảnh của 30 nước được trình chiếu, thu hút 170.000 khách trong vòng một tuần. Mặc dù vướng phải “lục đục” nội bộ xoay quanh vấn đề tác phẩm công chiếu vào năm 2014, nhưng cho tới nay, Liên hoan phim quốc tế Busan vẫn không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế vững chắc là một sự kiện tầm cỡ quốc tế, tiếp tục được tổ chức thành công trong năm 2019. Đặc biệt, sự kiện năm nay mang ý nghĩa to lớn, do diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm nền điện ảnh Hàn Quốc. Trong thời gian diễn ra Liên hoan phim, cơn bão Mitag đã bổ bộ vào Busan và gây ra nhiều thiệt hại lớn, song vẫn không thể làm nguội sức nóng của sự kiện. Tuy nhiên, một điểm đáng tiếc là một số nhân vật “lừng lẫy” trong làng điện ảnh không thể góp mặt tại Liên hoan phim năm nay, như đạo diễn Bong Joon-ho của phim “Ký sinh trùng” (Parasite), phim Hàn Quốc đầu tiên giành giải thưởng “Cành cọ vàng” tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) hồi tháng 5 vừa qua. Đạo diễn người Mỹ gốc Hồng Kông Wayne Wang của phim “Trở về nhà một lần nữa” (Coming Home Again), tác phẩm được mời tham dự hạng mục “Gala Presentation” giới thiệu về các tác phẩm điện ảnh đáng chú ý, cũng không thể có mặt vì lý do sức khỏe, chỉ có bài phát biểu qua video. Và mặc dù được công chúng yêu điện ảnh chào đón nhiệt liệt, song so với năm ngoái, Liên hoan năm nay có phần thiếu vắng các tác phẩm đáng chú ý. Tuy nhiên, bất chấp những điều đáng tiếc đó, Liên hoan phim quốc tế Busan vẫn đang tiếp tục chứng tỏ một hình ảnh lớn mạnh không ngừng.