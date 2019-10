Happymily – nhà sản xuất bình cứu hỏa tiện dụng, thiết kế sang trọng

© HAPPYMILY

Khởi nguồn từ lo lắng của một người con của cán bộ nhân viên phòng cháy chữa cháy





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Happymily, nhà sản xuất bình cứu hỏa có thiết kế sang trọng. Giám đốc Yeo Tae-woong giới thiệu về doanh nghiệp.





Happymily được thành lập vào tháng 5 năm 2017 với tư cách nhà sản xuất các sản phẩm an toàn với thiết kế sang trọng. Tên gọi của công ty là sự kết hợp của từ “happy” (hạnh phúc) và từ “family” (gia đình), gửi gắm hy vọng về một gia đình hạnh phúc với không gian an toàn và văn hóa an toàn tại nhà. Bố mẹ tôi là lính cứu hỏa. Từ nhỏ, tôi đã thấu hiểu hậu quả của tai nạn hỏa hoạn nghiêm trọng như thế nào. Một ngày nọ, tôi tình cờ nhìn thấy một bình chữa cháy khi lên cầu thang. Tôi đã tự hỏi tại sao bình cứu hỏa lại có màu đỏ, liệu màu sắc này được đặt theo luật hay liệu người ta có dễ dàng nhận biết vị trí của bình cứu hỏa khi cần? Tự nhiên, tôi nghĩ đến cha mẹ mình, những nhân viên phòng cháy chữa cháy đã hết lòng vì sự an toàn cháy nổ trong hơn 30 năm. Tôi nhận thấy mình cần đóng góp cho việc phòng cháy, dù đóng góp có thể nhỏ bé. Tôi đã bắt đầu nghiên cứu về bình cứu hỏa nhằm giúp chúng trở nên dễ nhận biết hơn với mọi người khi cần, tránh tình trạng không được sử dụng.





Thêm thiết kế vào bình cứu hỏa





Cha của Giám đốc Yeo Tae-woong từng là Trưởng trạm cứu hỏa thành phố Taebaek và mẹ từng là Trưởng trạm cứu hỏa ở thành phố Wonju đều thuộc tỉnh Gangwon. Là con nhà nòi về phòng cháy chữa cháy, Yeo Tae-woong đã thành lập công ty riêng và cho ra mắt một bình cứu hỏa đặc biệt. Ông cho biết.





Hầu hết các sản phẩm an toàn đều không quá để tâm đến thiết kế. Tuy nhiên, thời thế đang thay đổi và thiết kế trở thành một phần không thể thiếu đối với bất kỳ sản phẩm nào. Bình chữa cháy của chúng tôi có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng với kiểu dáng đẹp. Trên hết, sản phẩm này có thể dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi, thu hút sự chú ý và nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của an toàn cháy nổ. Bình chữa cháy Voila của chúng tôi còn được gọi bình chữa cháy cốc vì trông giống như bình giữ nhiệt. Voila có hệ thống trượt không che, trái phải thiết kế độc đáo chưa từng xuất hiện trên các bình cứu hỏa hiện có. Bạn có thể đặt chế độ “khóa” (Lock) khi không dùng. Để sử dụng bình cứu hỏa Voila, bạn chỉ cần xoay van ở phần trên của thiết bị để mở, và ấn để phun chất chữa cháy ra. Tôi dám chắc rằng bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sử dụng thiết bị này. Voila chứa tới 450 g chất chữa cháy – lượng chất chữa cháy lớn nhất đối với các loại bình cứu hỏa cầm tay tại Hàn Quốc, và có thể phun xa tới 3, 4 mét trong vòng 23 giây. Voila có kích thước gọn nhẹ, chỉ dài 27,5 cm và nặng 745 g, nên tiện lợi và dễ dàng sử dụng tại nhà.





Bình chữa cháy khí dung hoàn hảo cho đám cháy nhà bếp





Theo Cơ quan phòng cháy chữa cháy quốc gia Hàn Quốc, từ năm 2008 đến năm 2017, có 440.000 vụ hỏa hoạn xảy ra tại Hàn Quốc, với thiệt hại tài sản lên tới 3 tỷ USD. Tác dụng của bình cứu hỏa là để nhanh chóng ngăn chặn đám cháy bùng phát, gây thiệt hại lớn. Dù vậy, nhìn chung ở Hàn Quốc bình cứu hỏa không thực sự dễ sử dụng tại nhà. Happymily nhận thấy bình cứu hỏa cũng có màu sắc khá đơn điệu là màu đỏ. Công ty này đã phát triển bình cứu hỏa Voila với nhiều màu sắc trang nhã như trắng, đen, vàng và hồng. Thiết kế nhỏ gọn và hiện đại khiến chúng không những không quá khác biệt đồ nội thất trong nhà mà còn tăng thêm tính thẩm mỹ cho một thiết bị an toàn. Voila là từ tiếng Pháp có nghĩa “Vâng, có tôi đây”. Với ý nghĩa đó, bình cứu hỏa Voila có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu khi cần thiết, và có thể dễ dàng sử dụng tại nhà bởi thiết kế bình xịt tiện dụng. Giám đốc Yeo Tae-woong giải thích.





Voila là bình chữa cháy khí dung (aerosol), có thể xử lý các đám cháy thông thường, cháy dầu và cả các vụ cháy dầu ăn trong bếp. Bình chữa cháy dạng bột thông thường có thể xử lý cháy dầu ăn nhưng hiện tượng tái cháy vẫn có thể xảy ra; và để dập tắt đám cháy hoàn toàn, cần phải hạ nhiệt độ dầu ăn. Bình cứu hỏa Voila có thể phun chất chữa cháy thành dòng, với quá trình xà phòng hóa nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, hạ nhiệt độ dầu ăn, giúp kiểm soát đám cháy một cách hiệu quả. Một lợi thế khác của bình cứu hỏa Voila là không cần kiểm tra thường xuyên và quản lý riêng biệt, bởi chúng có thể được khóa bằng van bán vĩnh viễn khi không sử dụng.





Tăng trưởng bền vững, sản xuất các sản phẩm an toàn





Sau khi sử dụng, bạn có thể dễ dàng làm sạch phần còn lại bằng chất lỏng. Bạn không cần lo lắng về chất thải sau đám cháy như khi sử dụng bình chữa cháy truyền thống. Được chứng nhận bởi Viện phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc, Voila đã nhận được phản ứng tích cực trên thị trường nhờ thiết kế tinh xảo và hiệu suất cao. Ông Yeo Tae-woong chia sẻ.





Voila được ra mắt vào tháng 9 năm 2017. Thông qua nền tảng gọi vốn cộng đồng Wadiz, dự án này đã thu hút được 335% so với mục tiêu gọi vốn ban đầu. Bình cứu hỏa Voila đã thu hút các phương tiện truyền thông và giành được nhiều giải thưởng. Chúng tôi đã quảng bá sản phẩm trên một kênh mua sắm tại nhà ở trong nước, và hiện nay chúng tôi đang tiến hành kinh doanh sản phẩm theo mô hình buôn bán giữa các doanh nghiệp (B2B). Sản phẩm đặc biệt được ưa chuộng đối với đối tượng từ 40 đến 60 tuổi. Thật thú vị khi nhiều người ở độ tuổi 30 đã mua bình cứu hỏa làm quà tân gia. Trước đây chẳng ai có thể hình dung được việc tặng quà là bình cứu hỏa. Tuy nhiên, đó chính là những gì chúng tôi đang theo đuổi. Và chúng tôi rất hoan nghênh sự thay đổi tích cực này.





Ngoài Voila, Happymily đã phát triển một sản phẩm mới để mở rộng thị trường. Nếu như sản phẩm đầu tiên của Happymily liên quan đến an toàn cháy nổ, sản phẩm thứ hai của công ty, “Vehicle Teacher”, lại liên quan đến an toàn đường bộ. Sản phẩm này có khả năng định vị vị trí phương tiện và làn đường, hỗ trợ người điều khiển đi đúng làn đường, lái xe an toàn hơn. Đánh thức nhận thức của cộng đồng về an toàn trong cuộc sống hàng ngày, Happymily sẽ phát triển thành một nhà cung cấp dịch vụ an toàn của thành phố, giới thiệu các sản phẩm đa dạng, kết hợp ý tưởng sáng tạo, an toàn và thiết kế trong một sản phẩm, tuyên truyền và nâng cao ý thức an toàn của người dân.