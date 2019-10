6IXENSE (AB6IX)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : AB6IX (에이비식스)

Tên album / Đĩa đơn : 6IXENSE

Ngày phát hành : 7/10/2019





Ca khúc

01. 기대 (BE THERE) (Trông đợi)

02. BLIND FOR LOVE

03. 민들레꽃 (DANDELION) (Hoa bồ công anh)

04. SUNSET

05. _AND ME

06. LOVE AIR

07. 이쁨이 지나치면 죄야 죄 (PRETTY) (Quá đẹp cũng là một cái tội)

08. SHADOW

09. DEEP INSIDE

10. D.R.E.A.M.

11. NOTHING WITHOUT YOU





Giới thiệu

Các anh chàng tân binh đến từ nhóm AB6IX đã quay trở lại “đấu trường” âm nhạc mùa thu với album hoàn chỉnh mang tên “6IXENSE” vào lúc 6 giờ chiều ngày 7/10 vừa qua (giờ địa phương), chỉ sau vỏn vẹn 5 tháng kể từ khi “chào sân” K-pop bằng album đầu tay “B:COMPLETE”.





Tiếp nối sản phẩm âm nhạc ra mắt trước đó, album lần này của AB6IX vẫn tập hợp những ca khúc mang nhiều thể loại và sắc thái âm nhạc đa dạng, từ deep house, hip-hop, future bass, cho đến moombahton, R&B và cả ballad. Đặc biệt, toàn bộ các bài hát trong “6IXENSE” đều được chính các thành viên trong nhóm sáng tác, chứng tỏ sự “lột xác” ngoạn mục và trưởng thành trong phong cách lẫn cá tính âm nhạc đặc trưng của AB6IX.





Không nằm ngoài dự đoán, ca khúc chủ đề “Blind For Love” do chính chàng trai trẻ tài năng, em út của AB6IX – Lee Dae-hwi “phù phép” và được hoàn thiện nhờ sự tham gia viết lời của thủ lĩnh Lim Young-min và rapper Park Woo-jin. Không chỉ sáng tác, Dae-hwi còn đảm nhiệm luôn vai trò “chỉ huy” trong quá trình sản xuất album, còn Woo-jin thì phụ trách dàn dựng vũ đạo cho lần comeback này.





“Blind For Love” thuộc thể loại deep house độc đáo, là phần nối tiếp của câu chuyện trong ca khúc debut “BREATHE” phát hành trước đó, nhưng ca từ và giai điệu được “nâng cấp” lên một bậc, hàm chứa thông điệp “vì người mình yêu mà có thể cho đi mọi thứ, không tiếc bất cứ điều gì”. Với giọng ca nội lực, vũ đạo mạnh mẽ và đẹp mắt, AB6IX hứa hẹn mang đến những màn trình diễn không thể “đỉnh” hơn cho người hâm mộ nói riêng và công chúng yêu nhạc nói chung.