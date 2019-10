Bộ trưởng Tư pháp từ chức

ⓒYONHAP News

Chiều ngày 14/10, vài tiếng sau khi công bố phương án cải cách Viện Kiểm sát, Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk đã tuyên bố từ chức. Giới phân tích cho rằng ông Cho rút lui vì trong thời gian qua, nghi ngờ xoay quanh các thành viên trong gia đình ông đã làm sụt giảm nghiêm trọng tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống Moon Jae-in và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, gây thêm gánh nặng cho công tác điều hành quốc gia của Chính phủ.

Lý do từ chức

Hai giờ chiều cùng ngày, cựu Bộ trưởng Cho đã đưa tuyên bố rằng vai trò “nhóm lửa” cải cách Viện Kiểm sát của ông đến đây là kết thúc. Cựu Bộ trưởng Tư pháp khẳng định trong thời gian qua, ông luôn coi việc cải cách Viện Kiểm sát là sứ mệnh của bản thân với tư cách là một trí thức, học giả. Ông cũng đã nỗ lực hết sức khi đảm đương vai trò Cố vấn Phủ Tổng thống về các vấn đề dân sinh và Bộ trưởng Tư pháp. Ông cảm thấy có lỗi với người dân vì các thành viên trong gia đình đang bị điều tra. Tuy nhiên, khi đứng trên cương vị Bộ trưởng, mỗi ngày ông đều tự dặn mình phải nỗ lực tới cùng để cải cách Viện Kiểm sát rồi mới rút lui. Nhưng cuối cùng, ông nhận thấy không thể để những nghi ngờ xoay quanh các thành viên trong gia đình trở thành gánh nặng cho Tổng thống và Chính phủ đương nhiệm, nên đã quyết định dừng vai trò “nhóm lửa” của mình tại đây. Sau đó, Tổng thống Moon Jae-in đã chấp thuận đơn từ chức của ông Cho.

Ông Cho chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp ngày 9/9, 66 ngày sau khi được Tổng thống tiến cử cho vị trí này. Như vậy, ông Cho Kuk đã rời khỏi vị trí Bộ trưởng Tư pháp chỉ sau 35 ngày nhậm chức.

Toàn bộ quá trình

Ngay sau khi được Tổng thống chỉ định là ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp, ông Cho Kuk đã vướng vào nhiều nghi ngờ xoay quanh việc học hành của con cái, và quá trình góp vốn vào một quỹ đầu tư tư nhân của các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, điều khiến dư luận căm phẫn nhất là nghi vấn con gái của ông này được hưởng đặc cách trong quá trình tuyển sinh đại học. Cụ thể, con gái của ông Cho được đứng đầu danh sách tác giả một luận văn y khoa sau 3 tuần làm thực tập sinh tại một trường đại học khi còn đang là học sinh trung học phổ thông. Với thành tích này, con gái ông đã được hưởng đặc cách trong quá trình tuyển sinh đại học. Ngoài ra, dư luận cũng dấy lên nghi ngờ xoay quanh việc con gái ông Cho liên tục được nhận học bổng trong 6 học kỳ liên tiếp khi theo học Thạc sĩ tại Đại học Y Busan. Bên cạnh đó là một loạt nghi ngờ chồng chất khác, như việc ông Cho mượn tên người khác để đầu tư vào quỹ tư nhân, hay việc lạm dụng chức vụ khi ông này còn là Cố vấn Phủ Tổng thống về các vấn đề dân sinh. Sau đó, Viện Kiểm sát đã tiến hành điều tra các nghi ngờ, thậm chí còn khám xét nhà riêng của ông Cho. Vợ ông Cho còn bị Viện kiểm sát triệu tập điều tra với tư cách là nghi phạm. Bản thân ông này cũng đối mặt với nguy cơ trở thành Bộ trưởng Tư pháp đương chức đầu tiên bị Viện Kiểm sát điều tra.

Trớ trêu thay, các nghi ngờ mà cựu Bộ trưởng Cho vướng phải lại là những điều mà ông từng kịch liệt lên án trước đây, gọi đó là những hành vi lách luật, vi phạm pháp luật, khiến dư luận chỉ trích ông là “kẻ đạo đức giả”. Bất chấp sự phản đối quyết liệt từ phe đối lập, Tổng thống Moon Jae-in vẫn quyết định bổ nhiệm ông Cho làm Bộ trưởng Tư pháp. Tổng thống giải thích việc rút lại quyết định tiến cử khi các nghi ngờ xoay quanh ứng viên vẫn chưa được xác thực, sẽ trở thành một tiền lệ xấu sau này. Tổng thống đánh giá ông Cho Kuk là người thích hợp nhất để thực hiện bài toán cải cách Viện Kiểm sát.

Liên tiếp sau đó, chính giới Hàn Quốc bị hút vào “hố đen” mang tên Cho Kuk. Dư luận Hàn Quốc chia làm hai phe, các thế lực bảo thủ đổ ra đường, biểu tình yêu cầu ông Cho từ chức; các thế lực tiến bộ lại kêu gọi bảo vệ Bộ trưởng Tư pháp, cải cách Viện Kiểm sát.

Cục diện chính trường Hàn Quốc

Việc ông Cho Kuk từ chức chỉ là khởi đầu của vòng đối đầu thứ hai. Phe cầm quyền khẳng định sẽ tiếp tục xúc tiến cải cách Viện Kiểm sát, tập trung chủ yếu vào việc thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, chủ trương dốc toàn lực ngăn chặn sự độc tài của Chính phủ và đảng cầm quyền. Sự rút lui của cựu Bộ trưởng Cho là một bất lợi lớn đối với Tổng thống Moon Jae-in. Trên thực tế, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống và đảng Dân chủ đồng hành đang sụt giảm mạnh. Thậm chí, tỷ lệ ủng hộ của đảng đối lập Hàn Quốc tự do có nguy cơ vượt lên trên đảng cầm quyền. Đảng Hàn Quốc tự do định lợi dụng xu hướng này để tiếp tục đấu tranh quyết liệt hơn nữa. Dự báo chính trường Hàn Quốc những ngày tới sẽ còn tiếp tục sóng gió.