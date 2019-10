Thành viên: Lee Chan-hyuk, Lee Su-hyun

Công ty quản lý: YG Entertainment

Hoạt động từ: 2014





AKMU (Akdong Musician) là nhóm nhạc hai anh em đình đám của Hàn Quốc. Người anh là Lee Chan-hyuk và em gái Lee Su-hyun. Cả hai ra mắt năm 2014 dưới trướng của Công ty giải trí YG Entertainment với album đầu tay “Play” sau khi đạt Quán quân chương trình thử giọng “K-pop Star” mùa 2. Tháng 9/2019, bộ đôi anh em tài năng này đã trở lại với album hoàn chỉnh thứ ba “Sailing” và ca khúc chủ đề “How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love”.





Full length

Sailing (Studio, 2019)

Winter (Studio, 2017)

Play (Studio, 2014)

Singles & Eps (as lead artist)

Dinosaur (Single, 2017)

Spring (EP, 2016)

Time and Fallen Leaves (Single, 2014)

Bean Ice Flakes with Rice Cake (single, 2013)