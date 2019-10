Taeyeon trở lại với album hoàn chỉnh thứ 2 vào ngày 28/10

© SM Entertainment

Thủ lĩnh nhóm nhạc nữ huyền thoại 소녀시대 (SNSD) (Thời đại thiếu nữ) – Taeyeon vừa công bố danh sách các bài hát sẽ có mặt trong album hoàn chỉnh thứ 2 mang tên “Purpose”, dự kiến phát hành vào 6 giờ chiều ngày 28/10 sắp tới trên các trang nhạc số.





Theo đó, ca khúc chủ đề của album mới sẽ có tựa đề “불티” (Spark) (Tia lửa), cùng một loạt các ca khúc B-side mới toanh như “Here I Am”, “Love You Like Crazy”, “Do You Love Me?”, “Gravity”. Bên cạnh đó còn có các bài hát từng được cô nàng “chiêu đãi” khán thính giả trong concert năm ngoái như “Find Me”, “하하하” (Ha Ha Ha), “Better Babe”, “Wine”, “City Love”. Ngoài ra, 2 bản hit đình đám đã phát hành trước đó là “사계” (Bốn mùa) và “Blue” cũng được Taeyeon ưu ái đem vào trong album lần này.





Để chức mừng cho sự kiện comeback sắp tới, Taeyeon còn đặc biệt tổ chức buổi triển lãm ảnh mang tên “PURPOSE: THE EXHIBIT” tại Thủ đô Seoul và thành phố Busan. Buổi triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 22-27/10 tại Seoul, và từ ngày 23-27/10 tại Busan. Vé tham quan hoàn toàn miễn phí.





Taeyeon là giọng ca nữ hàng đầu của làng nhạc xứ sở Kimchi. Với hơn 10 năm ca hát, cô nàng đã “bỏ túi” cho mình vô số các bản hit “khủng” và sở hữu lượng fan hùng hậu trên khắp thế giới. Có thể nói, sự nghiệp và độ nổi tiếng của Taeyeon vẫn đang trên đà tiến lên và chưa hề có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Không những chăm chỉ trong hoạt động ca hát, cô nàng còn thường xuyên giao lưu và trò chuyện với fan qua các hoạt động livestream trên mạng xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ. Có lẽ đây chính là lý do giúp Taeyeon ngày càng được đón nhận hơn trong lòng công chúng yêu nhạc.