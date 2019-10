The 7th Mini Album ‘The Table’ (NU’EST)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : NU’EST (뉴이스트)

Tên album / Đĩa đơn : The 7th Mini Album ‘The Table’

Ngày phát hành : 21/10/2019





Ca khúc

01. Call me back

02. LOVE ME

03. ONE TWO THREE

04. Trust me

05. 밤새 (Thâu đêm)

06. 우리가 사랑했다면 (Giá như chúng ta đã yêu nhau)





Giới thiệu

5 anh chàng điển trai đến từ nhóm NU’EST đã trở lại cực kì hoành tráng với album mini thứ 7 mang tên “The Table” vào 6 giờ chiều ngày 21/10 vừa qua (giờ địa phương), sau gần nửa năm im ắng kể từ khi tung ra album mini thứ 6 “Happy Ever After” hồi cuối tháng 4.





Kết thúc câu chuyện về hiệp sĩ và nữ hoàng trong album trước đó, sản phẩm lần này đánh dấu bước chuyển đổi phong cách ngoạn mục mà nhóm muốn truyền tải qua âm nhạc. Sự biến hóa lần này mang màu sắc tươi mới hơn, khác hẳn với hình tượng mạnh mẽ, bí ẩn nhóm vẫn luôn theo đuổi từ trước đến nay, khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú.





Lấy chủ đề về tình yêu, album mang đến cho người nghe đủ mọi cung bậc cảm xúc mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua khi yêu. Ca khúc chủ đề “LOVE ME” ngay từ cái tên đã thể hiện được bầu không khí lãng mạn ngập tràn tình yêu. Kết hợp giữa 2 dòng nhạc R&B và Alternative House vừa độc đáo, vừa không kém phần ngọt ngào, “LOVE ME” miêu tả hình ảnh một chàng trai đắm chìm trong tình yêu, với thông điệp, trước tình yêu, bạn có thể thành thật hơn một chút cũng không sao.





Thông qua album “The Table”, các anh chàng NU’EST mong muốn người nghe có thể thực sự cảm nhận sự gần gũi và quen thuộc trong từng câu chuyện của từng bài hát. Đặc biệt hơn nữa, ngoài Baekho luôn đảm nhận vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc cho nhóm, lần này chàng rapper JR và giọng ca “kẹo ngọt” Minhyun cũng tham gia viết lời, thể hiện cá tính và màu sắc âm nhạc đặc trưng chỉ có ở NU’EST.