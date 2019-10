Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc 

Mỹ điều động vũ khí chiến lược trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc

Ngày 25/10 vừa qua, hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã được điều đến vùng biển phía Đông Hàn Quốc. “Vũ khí chiến lược” là loại vũ khí dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược của kẻ thù, như căn cứ quân sự hậu phương và các cơ sở công nghiệp, để gây thiệt hại và làm tê liệt khả năng tiến hành chiến tranh của kẻ thù. Tên lửa đạn đạo có tầm bắn 5.500 km trở lên được phân loại là vũ khí chiến lược do loại vũ khí này có sức phá hủy lớn và thường mang đầu đạn hạt nhân để nhắm vào mục tiêu ở xa. Như vậy, vũ khí chiến lược có thể được coi là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ba vũ khí chiến lược chủ lực của Mỹ là máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và tàu ngầm hạt nhân chiến lược (SSBN). Trong số đó, máy bay ném bom chiến lược B-52 có tầm bay tối đa lên tới 16.000 km và có thể mang quả bom nặng tới 31 tấn bay 6.400 km. Do đó, một nước nhỏ có thể bị một hoặc hai máy bay B-52 gây hại nặng nề đến mức diệt vong. Vì vậy, Mỹ chỉ việc cho máy bay này bay trên không trung đã có thể gây lo ngại lớn cho nước đối phương do máy bay sẽ thu thập thông tin dữ liệu để thả bom nên khả năng các thông tin quân sự nhạy cảm bị lộ rất cao. Việc Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52 trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc đã khiến toàn bộ các quốc gia trong khu vực tăng cường cảnh giác. Hàn Quốc và Nhật Bản là nước đồng minh với Mỹ nên không lo ngại về việc này, nhưng đây có thể là mối đe dọa lớn đối với Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.





Những động thái của Bắc Triều Tiên

Sau tháng 5 năm nay, miền Bắc đã nâng mức thị uy sức mạnh bằng việc tiếp tục bắn thử tên lửa đạn đạo. Đặc biệt, hôm 2/10, Bình Nhưỡng đã bắn tên lửa “Sao Bắc Cực-3”, loại tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) kiểu mới. Nước này có khả năng sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nếu các bên liên quan không thể tìm ra lối thoát cho quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa đến cuối năm nay, hạn chót do Bắc Triều Tiên vạch ra. Hồi đầu tháng 10, Washington và Bình Nhưỡng tổ chức cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên tại Stockholm (Thụy Điển). nhưng cuộc họp đã bị đổ bể do hai bên không thu hẹp được bất đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yong-chol, người từng bị bãi chức vụ thực hiện đối thoại Mỹ-Triều, đã bất ngờ ra tuyên bố rằng, việc Mỹ nghĩ có thể vượt qua thời hạn cuối năm nay dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa lãnh đạo hai nước là một "ảo tưởng ngu ngốc". Do đó, việc Washington triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 có thể coi là “thông điệp cảnh báo” đối với Bình Nhưỡng về những động thái gần đây.





Mỹ muốn tăng cường kiềm chế đối với Trung Quốc và Nga

Mặt khác, các chuyên gia nhận định, việc Mỹ điều động máy bay ném bom trên không phận vùng biển phía Đông Hàn Quốc là để kiềm chế Trung Quốc và Nga trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác quân sự trong khu vực xung quanh bán đảo Hàn Quốc. Vào ngày 23/7, máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga đã xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) khi hai nước này thực hiện tập trận chung trên vùng biển phía Đông. Đặc biệt, máy bay quân sự khác của Nga đã xâm phạm không phận gần đảo Dokdo, khiến Không quân Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo. Gần đây nhất là ngày 22/10, máy bay ném bom tầm xa TU-95 và máy bay chiến đấu SU-27 của Nga lại xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc. Chỉ còn hai tháng nữa là hết thời hạn Bắc Triều Tiên đưa ra, hai nước Mỹ-Triều dường như đang tăng sức ép lẫn nhau. Như vậy, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào động thái tiếp theo của miền Bắc trước việc Washington điều động máy bay ném bom B-52, cũng như biện pháp tiếp theo của Mỹ là gì.