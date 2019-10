Purpose - The 2nd Album (Taeyeon)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Taeyeon

Tên album / Đĩa đơn : Purpose - The 2nd Album

Ngày phát hành : 28/10/2019





Ca khúc

01. Here I Am

02. 불티 (Spark) (Tia lửa)

03. Find Me

04. Love You Like Crazy

05. 하하하 (LOL) (Ha Ha Ha)

06. Better Babe

07. Wine

08. Do You Love Me?

09. City Love

10. Gravity

11. Blue

12. 사계 (Four Seasons) (Bốn mùa)





Giới thiệu

Sau loạt “thính” nhá hàng cho màn comeback, mới đây thủ lĩnh của nhóm nhạc nữ huyền thoại 소녀시대 (SNSD) (Thời đại thiếu nữ) – Taeyeon đã chính thức cho “lên kệ” album hoàn chỉnh thứ 2 mang tên “Purpose” và MV cho ca khúc chủ đề “불티” (Spark) (Tia lửa) vào ngày 28/10 vừa qua. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại thứ hai trong năm 2019 của Taeyeon, từ sau khi đĩa đơn 사계 (Bốn mùa) được tung ra hồi cuối tháng 3.





Album mới có tổng cộng 12 ca khúc, gồm cả bài hát chủ đề “불티” (Spark) (Tia lửa), cùng một loạt các ca khúc B-side mới toanh như “Here I Am”, “Love You Like Crazy”, “Do You Love Me?”… Bên cạnh đó còn có các bài hát từng được cô nàng “chiêu đãi” khán thính giả trong concert năm ngoái như “Find Me”, “하하하” (Ha Ha Ha), “City Love”… Ngoài ra, 2 bản hit đình đám đã phát hành trước đó là “사계” (Bốn mùa) và “Blue” cũng được Taeyeon ưu ái đưa vào album lần này. Các nhạc phẩm đều mang phong cách và màu sắc âm nhạc khác nhau. Tên album “Purpose” mang hàm ý âm nhạc đã trở thành mục đích sống của Taeyeon.





Ngay sau khi vừa “tung hàng”, ca khúc chủ đề “불티” (Spark) (Tia lửa) đã ngay lập tức chiếm vị trí đầu bảng tại tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc online như Melon, Genie, v.v… Tuy khá kén người nghe với thể loại Alternative soul pop, song với giọng ca đầy nội lực, cách thể hiện độc đáo nhưng không kém phần cảm xúc của Taeyeon, bài hát vẫn được công chúng yêu nhạc đón nhận rất nhiệt tình. Ngoài ra, album “Purpose” vừa phát hành đã phá vỡ kỷ lục doanh số ngày đầu đối với một nghệ sĩ nữ. Vượt qua cả Twice và Black Pink, Taeyeon đạt doanh số 78.539 bản trên bảng xếp hạng bán album của Hanteo. Con số này hứa hẹn sẽ không dừng lại ở đó.