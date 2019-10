‘FOLLOW’ : FIND YOU (Monsta X)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Monsta X (몬스타엑스)

Tên album / Đĩa đơn : ‘FOLLOW’ : FIND YOU

Ngày phát hành : 28/10/2019





Ca khúc

01. Find you

02. Follow

03. Monsta Truck

04. U R

05. Disaster

06. Burn it up

07. Mirror

08. See You Again





Giới thiệu

Đúng 6 giờ chiều ngày 28/10 (giờ địa phương), 7 chàng trai quyến rũ của nhóm Monsta X đã chính thức phát hành album mini mới mang tên “FOLLOW: FIND YOU”, cùng MV cho ca khúc chủ đề cùng tên. Đây là lần trở lại thứ hai tại Hàn Quốc trong năm 2019 của nhóm từ sau khi album đầy đủ thứ hai “WE ARE HERE” được tung ra hồi tháng 2 năm nay.





Album mới có tổng cộng 8 ca khúc đa dạng về thể loại và sắc màu âm nhạc, thể hiện rõ nét bản sắc riêng biệt của Monsta X. Các album nhóm phát hành đều mang những thông điệp và câu chuyện ý nghĩa, được kết nối chặt chẽ với nhau, và chủ đề lần này chính là “tìm kiếm hy vọng từ sâu trong mất mát và hỗn loạn”. Monsta X mong muốn lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ và đồng cảm đến những người đang mắc kẹt trong những khó khăn của cuộc sống, bằng âm nhạc đúc kết từ thế giới quan của chính các thành viên.





Ca khúc chủ đề “Follow” có tiết tấu nhanh và dồn dập, kết hợp độc đáo giữa âm thanh điện tử đặc trưng của dòng nhạc EDM và các loại nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc. MV được chăm chút tỉ mỉ từ phần hình ảnh cho đến nội dung. 7 thành viên xuất hiện đầy lôi cuốn và thể hiện những phân cảnh vũ đạo mạnh mẽ, khiến các fangirl không thể rời mắt khỏi màn hình.