BTS vừa khép lại World Tour đã ngay lập tức quay trở lại làm náo loạn Billboard

Ngày 29/10 vừa qua, nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc – 방탄소년단 (Đoàn thiếu niên chống đạn) (BTS) đã khép lại chuyến lưu diễn quốc tế “LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF” bằng đêm nhạc thành công mỹ mãn tại Sân vận động Olympic, quận Songpa, Seoul. Đồng thời, album mới của nhóm “MAP OF THE SOUL : PERSONA” phát hành hồi tháng 4 vừa rồi cũng xuất hiện trở lại trên các bảng xếp hạng của tạp chí âm nhạc lừng danh Billboard (Mỹ).





Concert “LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]” là buổi diễn cuối cùng của BTS, khép lại hành trình giao lưu, gặp gỡ các fan hâm mộ trên toàn thế giới với tổng cộng 62 buổi diễn ở khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Đài Loan, Thái Lan, Ả Rập Xê-út... Trong đó, 42 buổi diễn thuộc tour “LOVE YOURSELF” đã được tổ chức tại 20 quốc gia với lượng khán giả lên đến 1.040.000 người. Còn lại, khoảng 1.020.000 fan hâm mộ đã được “tận mắt” chiêm ngưỡng thần tượng bằng da bằng thịt tại 20 buổi diễn của tour mở rộng “LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF” ở 10 quốc gia. Quả là một thành tích cực “khủng” mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải mơ ước.





BTS chính là nghệ sĩ đầu tiên của K-pop tổ chức concert ở nước ngoài tại những địa điểm quy mô cực lớn như sân vận động, với sức chứa lên đến hàng chục ngàn người.





Các anh chàng tài năng này vừa khép lại chuyến lưu diễn thế giới thì album “MAP OF THE SOUL:PERSONA” cũng ngay lập tức quay trở lại các bảng xếp hạng của tạp chí Billboard. Cụ thể là vị trí thứ 84 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Album này từng “bám trụ” trên Billboard 200 trong 22 tuần liên tục trước khi tái xuất.





Không chỉ vậy, phiên bản mới của ca khúc “Make It Right”, kết hợp với nam ca sĩ/nhạc sĩ Lauv, đang chứng tỏ độ “hot” của các chàng trai nhà Big Hit là “không phải dạng vừa”. Phát hành ngày 18/10, ca khúc ngay lập tức xuất hiện trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard với vị trí 76, trong khi thành tích của bản gốc khi vừa “xuất xưởng” lại có phần khiêm tốn hơn ở vị trí 95.