Xuất khẩu chip bán dẫn Hàn Quốc có dấu hiệu khôi phục tăng trưởng

Khôi phục xuất khẩu chip bán dẫn

Thị trường chip bán dẫn Hàn Quốc sau những lo ngại về việc chững lại đang có dấu hiệu hồi phục xuất khẩu. Sản lượng xuất khẩu chip bán dẫn đã tăng lên so với năm ngoái, thời điểm sôi động nhất từ trước tới nay của thị trường này. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bằng chứng cho “công nghệ vượt trội” của chip bán dẫn và bộ nhớ của Hàn Quốc.





Sản lượng xuất khẩu chip bán dẫn tăng trong tháng 10

Sản lượng xuất khẩu chip bán dẫn từ ngày 1/10 đến 25/10 là 2.557 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, xuất khẩu chip bán dẫn đã tăng trưởng 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 7. Tính riêng trong năm nay, xuất khẩu chip bán dẫn chỉ giảm so với năm ngoái trong 3 tháng là tháng 1, tháng 2, và tháng 6. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 25/10, sản lượng xuất khẩu mặt hàng này đạt 29.834 tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, kể từ tháng 7, tăng trưởng xuất khẩu đều đạt trên 10%, đồng thời tổng sản lượng cũng tăng mạnh. Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết, tổng sản lượng chíp bán dẫn trong quý III năm nay tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong quý I tăng 7,9% và quý II tăng 7,3%.





Kim ngạch xuất khẩu chip bán dẫn đang dần được cải thiện

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu chip bán dẫn lại giảm mạnh do giá bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (DRAM) và chíp nhớ NAND flash giảm. Đây là sản phẩm chủ chốt của các doanh nghiệp chip bán dẫn hàng đầu trong nước như Công ty điện tử Samsung và Công ty SK Hynix. Từ đầu năm đến tháng 10 năm nay, kim ngạch xuất khẩu chip bán dẫn đạt khoảng 78,96 tỷ USD, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, đây vẫn là kết quả tương đối tốt vì kim ngạch năm nay cao hơn mức 78,7 tỷ USD của năm 2017, thời điểm thị trường chip bán dẫn toàn cầu khởi sắc. Con số này cũng cao hơn kim ngạch xuất khẩu năm 2016 là 62,2 tỷ USD.





Triển vọng sáng sủa của ngành chip bán dẫn Hàn Quốc

Chip bán dẫn Hàn Quốc đạt thành tích xuất khẩu vì Seoul có thế mạnh về công nghệ sản xuất sản phẩm này. Tức là Hàn Quốc đứng đầu thế giới về công nghệ sản xuất chip bán dẫn, và sản phẩm của các hãng khác khó có thể thay thế được. Chính ưu thế này khiến sản lượng xuất khẩu vẫn tăng trong khi thị trường mặt hàng này đang đình trệ. Đặc biệt, trong bối cảnh Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp bán dẫn sang Hàn Quốc, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chip bán dẫn đã mua lại một lượng lớn để đối phó với giá cả biến động, khiến sản lượng xuất khẩu tăng trong nửa cuối năm nay. Thị trường chip bán dẫn toàn cầu trong năm tới được dự báo khôi phục xu hướng tăng trưởng, giá chip bán dẫn và bộ nhớ đã quay lại xu thế tăng gần đây. Do đó, nhiều khả năng xuất khẩu chip bán dẫn Hàn Quốc sẽ tăng trưởng mạnh trong năm sau cả về sản lượng lẫn kim ngạch.