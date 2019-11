Ong Seung-wu sẽ tổ chức fanmeeting tại Seoul

© Fantagio

Công ty giải trí Fantagio ngày 6/11 thông báo Ong Seung-wu, cựu thành viên của nhóm nhạc dự án đình đám Wanna One, sẽ có buổi fanmeeting tại Seoul, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2020. Nối tiếp Seoul sẽ là Thái Lan, Đài Loan, Philippines và các quốc gia khác ở Châu Á.





Ong Seung-wu được biết đến với vai trò thành viên đa tài của Wanna One, ra mắt năm 2017. Mặc dù Wanna One chỉ là nhóm nhạc thuộc dự án của chương trình âm nhạc sống còn “Produce 101” mùa 2 do đài Mnet thực hiện, nhưng độ “hot” của 11 chàng trai do các “nhà sản xuất quốc dân” bình chọn không hề thua kém bất cứ bậc tiền bối nào. Nhóm ngay lập tức tiến thẳng lên “hàng top” trong giới nghệ sĩ sau khi ra mắt. Chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, song Wanna One vẫn gặt hát được những thành tựu, giải thưởng to lớn mà nhiều nghệ sĩ hoạt động lâu năm chưa chắc đã đạt được.





Sau khi hết hạn hợp đồng, 11 chàng trai của Wanna One đều có những hướng đi riêng. Có người ra mắt với đội hình nhóm nhạc nam đã có kế hoạch từ trước, nhưng cũng có những thành viên trở thành ca sĩ solo, thậm chí diễn viên. Dù bây giờ Wanna One không còn là một nhóm, nhưng với độ nổi tiếng cực “khủng” mà các anh chàng đã “thu hoạch” được trong thời gian hoạt động, thì mọi động tĩnh của họ vẫn sẽ trở thành đề tài nóng, thu hút sự chú ý từ truyền thông và các khán thính giả yêu K-pop.