“Siêu thần tượng” SuperM trở thành đại sứ toàn cầu cho hàng Hàng không Hàn Quốc Korean Air

© SM Entertainment

Nhóm nhạc nam “siêu thần tượng” SuperM đã được bổ nhiêm làm đại sứ toàn cầu cho hãng Hàng không Hàn Quốc Korean Air. Thông tin này đã được Korean Air xác nhận ngày 6/11, kèm theo hình ảnh chiếc máy bay được trang trí bằng ảnh các chàng trai trên màu nền đặc trưng của Korean Air.





Sau khi “gây bão” trên các phương tiện truyền thông bằng MV “Let’s Go Everywhere” đầu tuần này, SuperM sẽ chính thức phát hành ca khúc trên các trang âm nhạc toàn thế giới ngày 18 tháng 11 tới.





Bên cạnh đó, SuperM còn đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn thế giới “We Are The Future Live”, bắt đầu từ 11/11 tại tiểu bang Texas (Mỹ), sau đó tới các thành phố lớn tại Bắc Mỹ như Chicago, New Yorl, Los Angeles .vv.. Chuyến lưu diễn lần này là cơ hội lớn để nhóm quảng quá hình ảnh, và giao lưu, gặp gỡ các fan hâm mộ quốc tế.