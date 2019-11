Quốc hội bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm 2020

Dự thảo ngân sách có quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Chính phủ và đảng cầm quyền đã thông qua dự thảo ngân sách năm tài khóa 2020 là khoảng 513.500 tỷ won (tương đương 441 tỷ USD). Hai bên thể hiện quyết tâm đạt mục tiêu giữ nguyên dự thảo ngân sách mở rộng tài chính để kịp thời tăng sức sống cho nền kinh tế. Trong khi đó, các đảng đối lập nhấn mạnh mở rộng ngân sách chỉ là mưu đồ lấy lòng dân của Chính phủ, chuẩn bị cho Tổng tuyển cử sắp diễn ra tháng 4 năm nay. Chính vì vậy, các đảng phái nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết mình để cắt giảm ngân sách. Theo luật Quốc hội, thời hạn thông qua dự thảo ngân sách năm sau trong phiên họp toàn thể Quốc hội là ngày 2/12 tới. Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách dự định hoàn tất quá trình thẩm định của Tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách muộn nhất ngày 28/11, và thúc đẩy thông qua dự thảo ngân sách tại phiên họp toàn thể của ủy ban ngày 29/11.





Dự thảo ngân sách tập trung vào tăng trưởng đổi mới và phúc lợi xã hội

Theo dự thảo ngân sách năm tài khóa 2020, Chính phủ đã bố trí một lượng lớn ngân sách vào các ngành y tế, phúc lợi và tuyển dụng, và đặc biệt là chiến lược tăng trưởng đổi mới. Ngân sách thúc đẩy tăng trưởng đổi mới là 12.900 tỷ won (11,1 tỷ USD), tăng 59,3% so với năm nay, và chủ yếu được sử dụng để đối phó với việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc. Trong khi đó, ngân sách dành cho y tế, phúc lợi và tuyển dụng là 181.600 tỷ won (156,2 tỷ USD), tăng 12,8% so với năm nay. Như vậy, những ngân sách này chiếm 35,4% tổng chi tiêu, ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ngân sách dành cho giáo dục đã tăng 2,6% lên thành 72.500 tỷ won (62,4 tỷ USD). Tổng ngân sách phúc lợi và giáo dục là 254.000 tỷ won (218,6 tỷ USD), chiếm khoảng một nửa dự thảo ngân sách năm sau. Mặc dù khoản chi tăng vọt nhưng nguồn thu lại tăng rất ít. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước tính đạt 482.000 tỷ won (414,9 tỷ USD), chỉ tăng 1,2% so với năm nay, trong khi nguồn thu thuế sẽ giảm 0,9% xuống còn 292.000 tỷ won (251,3 tỷ USD), lần đầu tiên giảm trong vòng 10 năm qua. Do đó, Chính phủ sẽ phát hành trái phiếu với quy mô khoảng 60.200 tỷ won (51,8 tỷ USD), tăng gấp đôi so với năm nay, để bù đắp thâm hụt ngân sách. Nợ chính phủ năm 2020 sẽ là 805.500 tỷ won (693,3 tỷ USD), tăng 2,7% so với năm nay. Như vậy, chỉ số lành mạnh tài chính của Hàn Quốc xấu đi sẽ là điều không thể tránh khỏi.





Các chính đảng bất đồng về kế hoạch ngân sách sang năm

Dự kiến, đảng cầm quyền và đảng đối lập sẽ đối đầu quyết liệt trong quá trình thẩm định dự thảo ngân sách năm tài khóa 2020. Đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc là Đảng Hàn Quốc tự do nhấn mạnh tổng quy mô dự thảo ngân sách không được vượt ngưỡng 500.000 tỷ won (430,5 tỷ USD). Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won chỉ trích dự thảo ngân sách năm tới sẽ trở thành gánh nặng lớn cho thế hệ sau, mục tiêu của ngân sách không phải vì người dân mà là lợi ích của đảng cầm quyền, và các khoản chi không hề liên quan đến đầu tư cho tương lai. Vì thế, đảng Hàn Quốc tự do nhấn mạnh cần cắt giảm 14.500 tỷ won (12,5 tỷ USD), đặc biệt là giảm ngân sách dành cho Bắc Triều Tiên và những ngân sách nhắm mắt làm ngơ về vấn đề tuyển dụng. Một chính đảng đối lập khác là đảng Tương lai chính nghĩa dù công nhận cần bơm tiền vào thị trường để kích thích kinh tế, nhưng vẫn khẳng định phải thẩm định dư thảo ngân sách thật kỹ lưỡng ở từng hạng mục. Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhấn mạnh mở rộng ngân sách để đối phó trước với sự chững lại của kinh tế trong và ngoài nước là điều bất khả kháng. Đặc biệt, đảng cầm quyền thể hiện quyết tâm không nhượng bộ ngân sách dành cho tuyển dụng vì đây là khoản ngân sách cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước. Con đường thẩm định dự thảo ngân sách sẽ còn rất gian nan vì các chính đảng cũng phải đồng thời thông qua các dự luật cần nhanh chóng được phê chuẩn như dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, dự luật về thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng và dự luật điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, những dự luật có bất đồng lớn giữa các phe phái.