Call My Name (GOT7)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : GOT7 (갓세븐)

Tên album / Đĩa đơn : Call My Name

Ngày phát hành : 04/11/2019





Ca khúc

01. 니가 부르는 나의 이름 (Hãy gọi tên anh)

02. PRAY

03. Now or Never (Hát cùng Jonas Blue)

04. THURSDAY

05. RUN AWAY

06. Crash & Burn





Giới thiệu

Vào lúc 6 giờ chiều 4/11 vừa qua, các chàng trai nhóm GOT7 đã tung ra album mini mới toanh mang tên “Call My Name”, đánh dấu sự trở lại với đường đua K-pop sau gần 6 tháng kể từ khi phát hành album mini “SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY”. Như thường lệ, album lần này vẫn do chính các thành viên trong nhóm tham gia sáng tác và sản xuất. Đặc biệt, trưởng nhóm JB là người chắp bút cho ca khúc chủ đề “니가 부르는 나의 이름” (Hãy gọi tên anh), khiến các iGOT7 (tên fanclub của GOT7, còn gọi tắt là Ahgase) không khỏi tự hào và “bấn loạn” trước lần comeback này.





“Chúng tôi hy vọng album lần này sẽ chạm đến trái tim của các bạn”, “Cảm ơn vì đã trở thành động lực của GOT7, chúng mình cũng sẽ trở thành động lực của các fan!”, “Chúng tôi muốn trở thành một GOT7 luôn khiến các fan tự hào, và luôn mang đến những ký ức, cảm xúc hạnh phúc cho họ” – là những tâm tư, tình cảm mà các chàng trai tài năng GOT7 gửi gắm trong suốt quá trình thực hiện album.





Cha đẻ của bài hát chủ đề “니가 부르는 나의 이름” (Hãy gọi tên anh) không ai khác chính là nhà sản xuất lừng danh K-pop, người đứng đầu JYP Entertainment – Park Jin-young. Leader điển trai JB tham gia viết lời đã giúp ca khúc thêm hoàn thiện hơn. Qua phần thể hiện không thể điêu luyện hơn của GOT7, từ giọng hát cho đến vũ đạo đầy quyến rũ và mê hoặc, nhạc phẩm nhanh chóng chiếm trọn trái tim của người hâm mộ nói riêng và công chúng yêu nhạc nói chung. Nội dung của bài hát là những cảm xúc dằng xé, hối hận của chàng trai khi đánh mất người mình yêu, và anh mong muốn được người ấy gọi tên một lần nữa.





Bên cạnh ca khúc chủ đề, album còn có 5 bài hát B-side khác cũng không kém phần đặc sắc: “PRAY”, “Now or Never”, “THURSDAY”, “RUN AWAY”, “Crash & Burn”. Album có sự tham gia sản xuất của nhiều nhà sản xuất và tác giả tiếng tăm trên khắp thế giới như Jonas Blue, David Brook, v.v.., hứa hẹn sẽ là cú “hit” của đấu trường K-pop tháng 11.