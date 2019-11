SuperM bám trụ trên bảng xếp hạng Billboard 200 suốt 5 tuần liên tiếp

© SM Entertainment

Nhóm nhạc siêu thần tượng SuperM (Tae-min, Baek-hyun, Kai, Tae-yong, Mark, Lucas, Ten) đã 5 tuần liên tiếp có mặt trên Bảng xếp hạng Billboard 200 với album đầu tay tại thị trường Mỹ. Cụ thể, theo thống kê mới nhất của Billboard ngày 12/11 vừa qua (giờ Hàn Quốc), album “SuperM” của nhóm xếp vị thứ 77 trên Bảng xếp hạng Billboard 200 (tính đến 16/11).





Album “SuperM” phát hành ngày 4/10 vừa qua đã ngay lập tức tẩu tán hơn 164.000 bản tại Mỹ, chính thức tiến thẳng vào Billboard 200 ở ngôi vị đầu bảng, cùng thành tích cao ở các bảng xếp hạng khác, trong đó có Billboard Artist 100.





Sau khi ghi tên vào Billboard 200, “SuperM” rơi xuống vị trí thứ 11 ở tuần thứ hai, sau đó là vị trí 29 ở tuần thứ ba và vị trí 59 tuần thứ 4. Tuy tụt hạng qua từng tuần, song việc có mặt trong bảng xếp hạng danh tiếng này 5 tuần liên tiếp đã là một thành công cực “khủng” đối với một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc.





SuperM cũng vừa tổ chức thành công đêm concert “SuperM We Are The Future Live in Fort Worth” tại tiểu bang Texas, Mỹ vào ngày 11/11, thu hút hàng nghìn fan hâm mộ địa phương. Sau đó, các anh chàng sẽ tiếp tục hành trình lưu diễn tại 10 thành phố thuộc các nước khu vực Bắc Mỹ như Mỹ, Canada, v.v…